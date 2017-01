Los investigadores descartan que los yihadistas de Madrid hubieran podido atentar tras hallar piezas de un falso AK-47

12/01/2017 - 13:18

El juez trata de esclarecer cómo consiguieron tener acceso a los cargadores y la munición encontrados en La Cabaña de Valdebernardo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las fuerzas de seguridad del Estado descartaron que los dos presuntos yihadistas detenidos en Madrid el pasado 28 de diciembre tuvieran medios para atentar tras el hallazgo de varios fragmentos del falso fusil AK-47 kalashnikov que utilizaron en los vídeos descubiertos en la 'operación Serkan', han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

Agentes de la Guardia Civil hallaron a finales de la pasada semana fragmentos del kalashnikov --ahora se sabe que inutilizable-- que puso en alerta a las fuerzas de seguridad durante las fiestas navideñas. Se trata del supuesto fusil de asalto utilizado por los yihadistas Edrissa Ceesay Sanuwo y Samir Sennouni Mouh para grabar los vídeos que fueron localizados por la Brigada de Información de la Policía de Madrid.

Los fragmentos de la réplica del kalashnikov se descubrieron en la misma zona de Valdebernardo, entre los barrios de Moratalaz y Vicálvaro, donde se sitúa La Cabaña, el lugar frecuentado por los dos presuntos yihadistas y donde la Policía, utilizando una excavadora municipal, halló cuatro cargadores --luego apareció otro más--, 37 cartuchos del calibre 7.62 y una funda de arma larga.

El hallazgo de la culata y piezas del disparador del falso kalashnikov fue lo que motivó que el lunes 9 de enero el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, descartara cualquier posibilidad "remota" de que Edrissa Ceesa Sanuwo y Samir Sennouni Mouh pudieran haber atentado estas Navidades utilizando armas de guerra. "Hasta donde llega mi información, el kalashnikov no existe", sostuvo Zoido en una entrevista en Antena 3 en la que insistió en que el riesgo cero no existe.

Las citadas fuentes han explicado a Europa Press que los jóvenes de 25 y 18 años nacidos en Madrid pero con familias procedentes de Gambia y Marruecos participaron en la grabación de varios vídeos que alertaron a la Policía, aunque todos los indicios que ahora investiga la Audiencia Nacional apuntan a que "en ningún momento pudieron atentar". "Y tampoco", precisan, "que formaran parte de una célula terrorista con más miembros huidos".

La investigación judicial trata ahora de esclarecer cómo consiguieron Edrissa Ceesay Sanuwo y Samir Sennouni Mouh tener acceso a los cargadores y la munición después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretara el 30 de diciembre la prisión provisional de Edrissa Ceesay Sanuwo y Samir Sennouni, a los que acusó de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de depósito de municiones y armas de guerra.

Dos días antes, el Ministerio del Interior se limitó a informar en el inicio de la 'operación Serkan' de que estos dos individuos habían sido arrestados por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

"AMENAZA NEUTRALIZADA"

Doce días después, Zoido insistió en que eran "personas que estaban exaltando el terrorismo de Daesh, y por eso están en prisión". El ministro también confirmó que tuvieron acceso a un machete de grandes dimensiones y subrayó que se trataba de una operación llevada a cabo por la Brigada de Información de la Comisaría de Madrid pendiente aún de resolución judicial.

Tras elogiar el trabajo de las fuerzas de seguridad y recordar que el riesgo cero no existe, Zoido defendió que los yihadistas de Madrid no tenían planes para un atentado "inminente". "Ni tampoco remoto", enfatizó. "No ha habido una amenaza concreta en ningún punto de España", comentó el titular del Interior a modo de balance de las pasadas fiestas Navideñas.

El pasado 31 de diciembre, tras supervisar el dispositivo de seguridad para la Nochevieja en la Jefatura Superior de la Policía en Madrid, el responsable del Interior aseguró que se había encontrado munición del kalashnikov, y que este fusil AK-47 "se seguiría buscando".

No obstante, y de acuerdo a la información de la que disponía entonces, hizo hincapié en que si los presuntos yihadistas pensaban utilizarlo ya no podían hacerlo puesto que estaban detenidos y, por tanto, se les había "neutralizado".