Aznar advierte de que seguirá trabajando por España y Gallardón critica al PP "por avergonzarse de sus principios"

"Hemos estado avergonzándonos de proclamar aquello que en realidad pensamos"

Aznar defiende que "España es tarea de todos, y cada uno la defenderá desde su sitio"

Rajoy sostiene que no tiene ningún sentido entrar a valorar lo que nos se ha escuchado

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha entonado este jueves un mea culpa personal por el hecho de que el centro-derecha español se haya "avergonzado de proclamar" sus ideas, y ha advertido de que ya no le vale con la gestión eficaz para lograr el voto de los ciudadanos sino que tiene que convocarles a "un proyecto compartido". En una acto organizado por FAES, Aznar, por su parte, ha mantenido que "España es tarea de todos, cada uno en su sitio. Ahí vamos a permanecer".

Gallardón ha hecho esta reflexión en un acto de la Fundación FAES, que acaba de desligarse del partido. Allí constató cierto "miedo a la definición ideológica" y entonó un mea culpa personal por "sacrificar la proclamación de los principios a cambio de aumentar nuestra base electoral" y lograr la mayoría para acceder al Gobierno y desde ahí transformar la sociedad. "Hemos estado avergonzándonos de proclamar aquello que en realidad pensamos".

Así mismo, atribuyó también esa renuncia a proclamar sus principios a la "estrategia inteligente pero no legítima" de la izquierda desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que a su juicio consiste no en criticar la ideas del PP sino en deslegitimarlas, con iniciativas como la ley de memoria histórica.

Curiosamente, ha añadido, al introducir los gobiernos del PP políticas socialdemócratas, el PSOE está todavía más en crisis, al haber abandonado, aseguró el exministro, la bandera de España y haberle robado el "populismo" de Podemos la emoción y los sentimientos.

Enlazando con estas motivaciones emocionales, Gallardón terminó advirtiendo de que, si al PP en la bonanza económica le valía con la supuesta "gestión eficaz" para lograr el apoyo ciudadano, ahora necesita también convocar a los votantes a "un proyecto compartido".

Por su parte, el exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué interpretó que la crisis ha provocado una desafección de los ciudadanos a los partidos tradicionales y que eso explica la irrupción de los llamados populismos, un término que en su opinión "requeriría muchos matices".

Piqué también se ha mostrado confiado en que la nueva FAES desligada del PP pueda ser "más transversal" y aportar más en el debate de ideas que ve necesario frente al cortoplacismo.

Aznar seguirá "trabajando por España desde FAES"

Tras Piqué y Gallardón, José María Aznar ha defendido que "España es nuestra tarea y queremos hacerla bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer".

El expresidente ha manifestado que "la política tiene hoy el deber de fijar una tarea generacional para el país; una tarea necesaria y bien asentada en la realidad, y de convocar en torno a ella a un número suficiente de españoles". A juicio del jefe del Ejecutivo, "vivimos un momento clave", en el que "de la misma manera que se nos propone que elijamos entre acuerdos o reformas cuando necesitamos los dos, se pretende que nuestros problemas sean abordados mediante el dilema que obliga a escoger entre disolución o fractura, cuando no necesitamos ninguna de ellas".

Para Aznar, "las fracturas se evitan y se vencen afirmando la sociedad abierta, no disolviéndola". "En ese contexto vamos a tener que trabajar y en él tendremos que asumir que a veces al afirmar lo que hace posible la convivencia seremos acusados de hacerla imposible. Pero la realidad es justamente la contraria", ha añadido.

Rajoy se niega a comentar nada

Horas después de estas declaraciones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que "no tiene ningún sentido" entrar a valorar las reflexiones "de unos y otros". "Realmente es que no tiene ningún sentido que yo me dedique a comentar lo que dicen unos y otros, sobre todo sin haberlo escuchado", dijo después de que hoy el expresidente José María Aznar y el exministro Gallardón participasen en un acto de FAES.