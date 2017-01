Una enfermera denuncia falta de vacunas en Twitter y Sanidad de Madrid la cesa

Expresar lo que uno piensa o decir la verdad es muy peligroso. Es como una pesadilla nocturna que sueñas que intentas colaborar con el sistema diciendo la verdad y te trincan porque has puesto en evidencia a un superior que hasta entonces presumía de que todo iba bien. Por cierto, yo ahora expreso lo que siento, ¿no me habré metido en algun lio?



Por eso no tengo Twiter.



Sí tuviese twiter, leería lo que dice y piensa la muchedumbre de twiteros, adoptaría el mismo punto de vista y twitearia aunqué no fuese lo que realmente pienso.



¿ Es así verdad?