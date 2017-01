Rajoy se pone del lado de Cospedal y expresa su "reconocimiento y cercanía a las familias del Yak-42"

Rajoy, a disposición "para aquello que pueda servir para mejorar" a las familias

Cospedal reta a Bono a que muestre los contratos del YAK 42 que dice que guarda

Rajoy, este jueves con el primer ministro de Irlanda en el Palacio de Moncloa. Imagen: Reuters

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respaldado hoy a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el caso del accidente aéreo del Yak-42 y ha mostrado toda su disposición con las familias de los militares fallecidos, a quienes ha expresado su cercanía y reconocimiento. Cospedal, por su parte, ha invitado a José Bono a que muestre los contratos del YAK 42 que dice guardar.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, al ser preguntado si hacía suyo el cambio de criterio de la ministra de Defensa en el caso Yak al asumir el dictamen del Consejo de Estado sobre las responsabilidades en el accidente del avión que acabó con la vida de 62 militares españoles en mayo de 2003.

Rajoy ha declarado estar de acuerdo en la posición que ha mantenido la ministra ante "un acontecimiento enormemente desgraciado que se ha producido hace algunos años, que ha sido juzgado".

El jefe del Ejecutivo ha manifestado su "cercanía y reconocimiento a todas las familias" de los militares fallecidos y se ha puesto a su disposición "para todo aquello que pueda servir para mejorar su situación".

También preguntado por si el Gobierno tenía previsto el relevo de Federico Trillo, como embajador en Londres, Rajoy ha recordado que en 2012 hubo muchos nombramientos de embajadores y que sus mandatos suelen durar entre tres y cuatro años.

Sin embargo, Rajoy ha dicho que al estar el Gobierno en funciones el pasado año ha habido que esperar hasta para iniciar las gestiones y las peticiones de plácet para varias embajadas.

En este sentido ha dicho que ese proceso ya ha comenzado con el nombramientos de algunos embajadores y que continuará las próximas semanas. El PP rechaza que Trillo comparezca en el Congreso

Cospedal 'invita' a Bono

Este jueves por la mañana, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que si su antecesor socialista, José Bono, se llevó contratos y documentación del vuelo del Yak 42 de un armario cerrado del Estado Mayor, debería aportarlos para que se conocieran, y debería haberla llevado a los tribunales cuando era ministro.

Cospedal se ha expresado así tras escuchar unas declaraciones de Bono relatando que fue él mismo al Estado Mayor de la Defensa y rompió la cerradura de un armario del que sacó "los cinco contratos que justificaban esa desvergüenza", la cadena de subcontrataciones del vuelo en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán en mayo de 2003.

"Entonces los tiene él, si él es el que se llevó la documentación supongo que los tendrá, no lo sé, lo digo por lo que acabo de oír", ha dicho la ministra. Además, ha subrayado que si Bono tenía esa documentación cuando era ministro debió haberla utilizado y "si creía que había alguna cosa mal hecha haberse ido a los tribunales".

"Yo, como ministra de Defensa si veo alguna cosa rara voy a los tribunales, no hace falta que vayan las víctimas", ha resumido. En todo caso, ha pedido que no se haga política "con la tragedia humana" y ha asegurado que ella no la hará.

Cospedal ha vuelto a explicar el cambio de posición del Ministerio, a raíz del informe del Consejo de Estado que establece la responsabilidad patrimonial del Estado, porque asume que hay una relación entre el funcionamiento de la Administración y el accidente.

Eso, ha admitido, es "exactamente lo contrario de lo que había dicho siempre el Ministerio", pero no sólo en Gobiernos del PP, sino también gobernando el PSOE. "No hace 13 años, hace 13, hace 10, hace ocho, siempre", ha remachado.

Cospedal ha subrayado que el Ministerio asume eso y también la "reparación moral" que reclamaban las víctimas. En una tragedia como ésta, ha defendido, hay que actuar con delicadeza, taco y cariño.