La activista detenida en Grecia dice que su acción "ha servido para remover conciencias" e "interpelar a los gobiernos"

12/01/2017 - 19:28

Begoña Huarte, la activista navarra que fue detenida en Grecia junto con el vizcaíno Mikel Zuloaga cuando intentaban cruzar en ferry el mar Adriático junto a ocho refugiados, ha afirmado que su acción "ha servido para remover conciencias, lograr una mayor sensibilización social entorno a la situación de los refugiados; y para interpelar a los gobiernos a que se muevan y al menos traigan el número de refugiados que se han comprometido a traer, en el caso de Navarra 300".

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

Huarte ha participado este jueves en una rueda de prensa y una concentración celebrada en la plaza del ayuntamiento de Pamplona junto con las organizaciones Help Navarra y Iruña Ciudad de Acogida. Las personas concentradas, alrededor de un centenar, han desplegado una pancarta con el lema 'Yo también lo haría'.

La activista ha manifestado que "todos los seres tienen los mismos derechos, no se puede consentir que una valla o una concertina establezca una discriminación entre privilegiados y expulsados". "No podemos admitir que una simple línea se convierta en un espacio donde quedan varadas miles de personas en condiciones infrahumanas y donde encuentran también la muerte", ha insistido.

Begoña Huarte ha asegurado que "si no se cumplen los derechos humanos, si no se abren las fronteras, si no se garantizan los derechos de libre circulación de las personas y de asilo, la desobediencia se convierte en una herramienta legítima y necesaria". "Hay que crear puentes entre las personas y los pueblos" y "construir una Europa sobre los cimientos de la solidaridad", ha concluido.

En la rueda de prensa también ha participado Abdul, refugiado procedente de la ciudad siria de Alepo que forma parte del programa de acogida de Cruz Roja.

Abdul ha indicado que "los refugiados no quieren salir de su país pero la guerra es algo muy duro" y ha señalado en la importancia de la "ayuda psicológica" para las personas que huyen de sus países.

Por su parte, Uxue Buñuales y Begoña Cestau, de Help Navarra, han explicado sus experiencias en varios campos de refugiados de Tesalonica.

Han asegurado que "la situación ha variado mucho" y que en estos momentos hay menos gentes en los campos porque han sido reubicados en pisos en diferentes ciudades.

Aun así, han criticado que "los procesos de reubicación parece que se han agilizado pero de manera descontrolada, no sabemos los criterios que existen". "Ni siquiera las propias organizaciones tiene un mapa para saber dónde se encuentra toda la gente que ha sido desplazada de los campos a los pisos" lo que "dificulta saber qué necesidades tienen esas familias", ha lamentado.

Respecto a los refugiados que siguen en los campos, Uxue Buñuales ha destacado que "los ánimos de las personas está mermado" porque "llevan más de diez meses esperando".

Finalmente, Amaia Redín, de Iruña Ciudad de Acogida, ha reclamado que Navarra se convierta en "un territorio de acogida para todas las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares huyendo de la guerra, el saqueo de los recursos naturales, la persecución de cualquier tipo o simplemente las que ejercen su derecho de libre circulación".

Ha criticado "las vergonzosas políticas migratorias de la Europa fortaleza que han convertido el mar Mediterráneo en una auténtica fosa común" y ha asegurado que las organizaciones que trabajan con refugiados seguirán trabajando con el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos "en pro de un nuevo modelo social basado en los derechos humanos".

Redín ha explicado las acciones que se realizarán en los próximos meses entre los que han incluido la convocatoria europea de una manifestación, el próximo 25 de febrero, con el lema 'No a la Europa fortaleza'.

Además, en el mes de abril se organizará una "acampada contra las guerras" en Gernika y, en julio, una "caravana de denuncia" que se dirigirá hasta Melilla "para finalizar la terrible situación a la que se ven expuestas todas las personas que se ven obligadas a cruzar esa frontera".