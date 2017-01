La Audiencia Provincial ordena reabrir la investigación sobre los 15 inmigrantes muertos en el Tarajal

12/01/2017 - 19:36

Considera que "nada excusa la dejadez" para esclarecer la actuación de la Guardia Civil cuando repelió la entrada de subsaharianos en 2014

CEUTA/MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha ordenado reabrir la investigación sobre los 15 inmigrantes de origen subsahariano que fallecieron en el Tarajal. En un auto, considera que "nada excusa la dejadez o tibieza" para esclarecer la actuación de la Guardia Civil que hizo uso de material antidisturbios en un intento de repeler la entrada de subsaharianos en febrero de 2014.

La Audiencia ha estimado íntegramente los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional y libre de las actuaciones iniciadas para esclarecer la muerte de 15 migrantes de origen subsahariano el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal.

De esta forma, ha ordenado continuar la causa como diligencias previas del procedimiento abreviado, al estimar que los pasos dados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 hasta octubre de 2015 no alcanzaron "los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles".

Este juzgado decidió archivar la instrucción en la que se imputó a 16 guardias civiles por los cinco cuerpos que se recuperaron en aguas españolas. Fueron acusados de un posible delito imprudente y lesiones y luego se dictó el sobreseimiento provisional por entender que no quedaba probado un uso indebido del material antidisturbios de los que se sirvieron para repelar el intento masivo de entrada en España.

La Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) recurrieron el sobreseimiento provisional y libre de las diligencias instruidas por los delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación ordenado por la instructora en un auto fechado en octubre de 2015.

AYUDA DE MARRUECOS

Ahora, la Audiencia entiende en un auto, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, que "la instructora podrá replantearse en cualquier caso la necesidad de agotar otras fuentes de indagación no contempladas hasta ahora" y que "no cabe perder la esperanza, aunque sea lejana", de que Marruecos conteste a las Comisiones Rogatorias planteadas hasta en tres ocasiones para acceder a las autopsias a los cadáveres recuperados en territorio del Reino alauita.

"En tal tesitura", resalta el auto, "puede adquirir gran importancia la intervención del magistrado de enlace en Marruecos, nombrado conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la ley 16/2006 por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, quien quizás no pueda lograr que se lleve a cabo, pero es posible que, al menos, consiga que se dé una respuesta negativa expresa, lo que permitiría encauzar de una forma más correcta la tramitación del procedimiento".

A ojos de la Audiencia, "si nada excusa la tibieza o dejadez para investigar cualquier hecho que pudiera ser objeto de un procedimiento por delito no leve, mucho menos lo haría cuando la vida, la integridad física o la dignidad en general de las personas se haya podido ver conculcada por la actuación de personas que obran por cuenta del Estado y que, en el desarrollo de tal labor, pueden hacer un uso de la fuerza y emplear medios específicamente destinados a tal fin que son especialmente peligrosos".

"Ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa", pone de relieve el auto, "no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias para la comprobación de esto último y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que era requerida".

La Audiencia defiende el que no se cuente "incluso" con una identificación fiable de los testigos no constituye obstáculo alguno. "Lo importante", sostiene, "es intentarlos oír y realizar los esfuerzos que sean posibles para lograrlo, se consiga o no finalmente".

La Audiencia también tilda de "precipitado" el sobreseimiento de las actuaciones por las 'devoluciones en caliente' de varias decenas de migrantes a territorio marroquí "a pesar de que sufrían algunos menoscabos físicos, prescindiéndose de prestarles asistencia médica", algo que "contravendría abiertamente el protocolo de actuación al que, según se razonó en el propio auto apelado, se dio cumplimiento con la actuación de la Guardia Civil en este punto".