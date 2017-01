García Castaño apuesta por reformar el SER, que ya no tiene efecto disuasorio

Madrid, 13 ene (EFE).- El concejal presidente de los distritos de Centro y Chamberí, Jorge García Castaño, considera que el modelo del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) necesita "una reforma" puesto que, con el paso del tiempo, ha perdido su efecto disuasorio.

"Hablo a nivel personal porque no soy el concejal competente. Creo que actualmente tenemos varios problemas que tienen que ver con la propia definición del SER", admite el edil de Ahora Madrid en una entrevista con EFE, en la que comenta que en los barrios centrales "mucha gente" ya ha incorporado a su presupuesto el aparcamiento en la zona verde, que inicialmente al ser más cara estaba reservada a los vecinos.

"Como sucede en Londres con el coste de la entrada en la almendra central, al final la gente lo incorpora en su presupuesto y con el tiempo la medida pierde el efecto disuasorio", explica el concejal.

A su juicio, en Chamberí ese problema es "mucho mayor" en las zonas con alta licencia de hostelería por las noches, cuando el aparcamiento es gratuito.

"La gente va en coche todavía a Ponzano y a la zona de Gaztambide y no hay ningún efecto disuasorio para que no pase eso sino todo lo contrario: a partir de las 21.00 horas no se paga el SER y puedes ir donde quieras en coche. Eso es un tema que yo creo que se debe modificar", explica el edil de Ahora Madrid.

A su juicio, hay dos formas de reformarlo: "O subiendo el precio, aunque al final yo creo que ese sistema no es el mejor porque la gente lo incorpora a su presupuesto" o, en su lugar, ampliar las horas de pago "para que sea disuasorio a la hora de la movilidad en el ocio nocturno, es decir, que no te compense ir en coche a las diez de la noche a aparcar en una plaza de residente".

"Creo que hace falta una reforma del SER", concluye.