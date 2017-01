CUP y JxSí sólo se han reunido una vez desde noviembre por los Presupuestos

Barcelona, 13 ene (EFE).- La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha precisado hoy que, desde el pasado noviembre, en que los Presupuestos de la Generalitat superaron el debate a la totalidad, hasta ahora ha habido una única reunión con JxSí para tratar de acordar las enmiendas parciales propuestas por los anticapitalistas.

En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, Reguant ha explicado, sobre esta única reunión, que la CUP la mantuvo tanto con representantes de los departamentos de Economía como de Presidencia, y que desde entonces, el Govern no les ha convocado a ninguna más, si bien es cierto que "nosotros tampoco hemos insistido".

Reguant ha confirmado algo que la CUP ya dijo anoche en una conferencia, y es que las negociaciones sobre los Presupuestos con JxSí no van suficientemente bien, motivo por el que la formación anticapitalista pidió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se "implicara" más en la fase final de negociación.

Aunque Reguant no ha concretado los motivos por los que la CUP cree que las negociaciones no van demasiado bien, el portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, precisó anoche en unas declaraciones posteriores a la conferencia que "quién no responde a nuestras demandas no son los convergentes, es (Oriol) Junqueras", vicepresidente y conseller de Economía del Govern.

La diputada Eulàlia Reguant ha dejado entrever que en las próximas horas podría producirse la primera reunión con JxSí desde noviembre, y ha recordado que no es la CUP la que condiciona la celebración del referéndum de autodeterminación a la aprobación de los Presupuestos.

Sobre las enmiendas parciales de la CUP, más de un centenar, Reguant ha indicado que el objetivo es conseguir 750 millones de euros adicionales para ser destinados a políticas sociales, de los cuales 150 irían destinados al Departamento de Enseñanza para mejorar la enseñanza pública.

Reguant ha destacado la importancia que tiene para la CUP la creación de los diversos "fondos estructurales" que propone, ya que son el instrumento financiero que permite traspasar recursos entre departamentos y obtener nuevos ingresos durante el año.

Los 760 millones de euros adicionales que reivindica la CUP se obtienen mediante la reducción de determinadas partidas, como por ejemplo reduciendo los sueldos a los altos cargos en un 14%, o reduciendo los gastos de protocolo, pero también con determinadas apuestas políticas.

La CUP, ha explicado Reguant, apuesta en este sentido por quitar determinadas aportaciones a empresas privadas, como por ejemplo al Circuito de Montmeló, o a ciertas inversiones previstas por el Incasol que considera que no son prioritarias.

Con respecto a la fiscalidad, Reguant ha reconocido que el principal obstáculo es la negativa del PDECAT a aumentar la progresividad del IRPF, del impuesto de patrimonio y del de sucesiones.

Sobre la decisión final que adoptará la CUP en su Consejo Político previsto para el día 28, Reguant ha señalado que la militancia la adoptará en función de si hay avances en los "tres ejes" básicos: el referéndum, el proceso constituyente y un rescate social.