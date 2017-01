Espinar cree que Errejón tendrá difícil oponerse a la propuesta de Iglesias, porque recoge sus aportaciones

13/01/2017 - 12:21

Afea al 'número dos' que plantee la discusión entre "ganar" o "resistir", porque todos quieren ganar: "Es poco honesta y tramposa"

MADRID

El secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, cree que el responsable de Política del partido, Íñigo Errejón, "va a tener difícil explicar por qué presenta un documento alternativo" al que ha elaborado Pablo Iglesias para el congreso de Vistalegre, porque éste "recoge elementos fundamentales de su pensamiento".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Espinar ha dejado claro que no quería sus palabras sonasen a "pulla" hacia Errejón y ha explicado que, para hacer su propuesta política, Iglesias "ha pedido aportaciones a mucha gente, entre ellos gente que va a competir con él en Vistalegre, por ejemplo Íñigo".

Según ha dicho, él ha leído el documento de Iglesias y ha adelantado que no es "un golpe de efecto", porque mantiene las líneas básicas en las que ha trabajado Podemos. Sin embargo, sí lo considera un "documento valiosísimo" de diagnóstico de la situación de España, de lo que ha supuesto la crisis política y económica y de cómo Podemos ha actuado de cortafuegos para los populismos de derechas que se están extendiendo en otros países.

También ha subrayado que Errejón es "un referente intelectual de Podemos" y que en el partido hay "mucho respeto y mucho cariño" por sus aportaciones intelectuales.

En ese sentido, ha subrayado que "Íñigo no sobra, ni mucho menos", y de eso están convencidos tanto él como Iglesias. Espinar ha usado esa expresión tras escuchar unas palabras del 'número dos' en las que afirmaba que se sintió "dolido personalmente" y políticamente extrañado de que el mismo día de Nochebuena hubiera gente de Podemos dedicada a "señalar" y a decir que alguien "sobra", en alusión a la campaña #Iñigo AsiNo en redes sociales.

De hecho, ha insistido en que están deseando llegar a un acuerdo con el sector "errejonista" para dejar de "dar el espectáculo" porque está "cansado" de que los miembros de Podemos ahora sólo hablen de asuntos internos y estén en "pellizcos de monja" en lugar de presentar sus propuestas para resolver los problemas de la gente.

Lo que sí le ha reprochado a Errejón es que plantee el debate sobre el futuro de Podemos entre "ganar" o "resistir", porque de esa manera dice "que hay otros que no quieren ganar". A su juicio, esa forma de plantear el debate vale con "el adversario", en campaña electoral contra el PSOE o el PP, pero "no es una forma sana ni intelectualmente honesta" de debatir entre compañeros.

"Es una forma de argumentar que es poco honesta y tramposa, porque no te estoy diciendo que tu argumento no me sirve para ganar por esto y por esto, sino que tu apuesta es perdedora", ha dicho. En la misma línea, cree que la forma de preservar la pluralidad en Podemos es con un partido menos vertical, pero también haciendo los debates "mucho más amables".

EN LA CHAMPIONS SE DISCUTE "EN EL VESTUARIO"

Para Espinar, Podemos ya se ha hecho mayor y lo que tiene que tener claro es que cuando se juega en Champions se discute "en el vestuario" pero en el campo de juego no hay que tener "ninguna fisura". Sin embargo, ha puntualizado que el debate público sobre política "enriquece" pero que el problema es que se ha "convertido el debate en un debate del corazón".

Para Espinar, hay un riesgo de que Vistalegre se convierta en un debate sobre dónde van a estar cada uno, cuando es algo "absolutamente secundario".

Además, ha dejado claro que no comparte que Podemos tenga que ser más coral en las portavocías, porque eso ya lo es, sino que el problema está "en el reparto de Poder", porque los secretarios generales y las direcciones mandan mucho y "los círculos pintan poco". Con todo, no cree que eso signifique que Vistalegre fue un fracaso, sino que fijó una fórmula "muy exitosa" que les ha dejado "hipotecas organizativas" que tienen que resolver.