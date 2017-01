Rivera reclama al PSOE que no se enroque en el "no es no" sobre el Presupuesto, los estudie y pase al "quizás"

13/01/2017 - 12:49

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al PSOE que no se enroque en el "no es no" en la negociación del Presupuesto General de Estado, los estudie y pase al "quizás" por "responsabilidad" y "compromiso".

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

Rivera se ha pronunciado sobre la negociación de las cuentas de 2017 en Valladolid, donde ha participado en el Club de Prensa El Mundo de Castilla y León-Diario de Valladolid, foro en el que ha reconocido que el panorama político actual "no es fácil" pero "se pueden hacer las cosas de otra manera".

Así, ha lamentado que los "viejos partidos" se "duerman en los laureles". "La cabra tira al monte y se quedan en el inmovilismo", ha señalado Rivera, quien, no obstante, ha asegurado ser "optimista" ante la evolución de la legislatura que será "larga y fructífera".

De este modo, la reclamado a los socialistas que no actúen de cara al Presupuesto con la "calculadora electoral" como base y con el pensamiento puesto en su próximo Congreso Federal. "Si siguen pensando en un bipartidismo caduco no pueden ir adelante", ha aseverado.

En este foro, el líder de Ciudadanos se ha referido a otras cuestiones como la creación de nuevos impuestos como el ligado a las bebidas azucaradas, un punto en el que se ha mostrado contrario a incrementar la carga impositiva de los ciudadanos cuando "se puede sacar dinero de otros sitios", un punto en el que ha señalado al fraude fiscal y la eliminación de duplicidades.

En su intervención en este foro Rivera ha defendido "lo contrario" a lo apuntado por Donald Trump quien aboga por "levantar muros y cerrarse al mundo". Así, ha abogado por "aprovechar la pérdida de oportunidades para crear oportunidades nuevas" y ha considerado esencial impulsar los tratados de libre comercio de la UE como Japón, Canadá o Sudamérica.

"Apostamos por un mundo más abierto y no más cerrado", ha concluido Rivera.