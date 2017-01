Arrimadas ve "muy probable" unas elecciones en los próximos meses en Cataluña

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 13 ene (EFE).- La líder de Ciutadans (C's) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado hoy que ve "muy probable" una nueva convocatoria de elecciones a la Generalitat en los próximos meses ya que "todo depende de la CUP" y eso significa, ha dicho, "que puede pasar cualquier cosa".

"Además, creemos que el gobierno de la Generalitat no podrá alargarlo mucho más: no tiene proyecto, no tiene presupuestos, no tiene alternativas políticas dentro de la legalidad democrática y el consenso social, y ahora parece que no tienen ni candidato a la presidencia", ha señalado la jefa de la oposición en el Parlament.

Arrimadas ha participado de una visita a las obras de la estación Provençana del ramal sur de la línea L10 del Metro en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La apertura de esta estación, junto con la de Ildefons Cerdà, ambas en L'Hospitalet, está en suspenso por falta de financiación, una situación que dista de la que viven las estaciones barcelonesas del mismo ramal, cuyas obras de adecuación final empezarán en breve gracias a un convenio entre el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona.