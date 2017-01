Las víctimas del Yak-42 piden que la marcha de Trillo sea "cese" y no "renuncia"

Madrid, 13 ene (EFE).- La Asociación de familiares de víctimas del Yak-42 han exigido hoy que la marcha del exministro de Defensa Federico Trillo de la Embajada de Londres no sea porque "acaba su mandato" sino porque se le ha "hecho dimitir" desde que el Consejo de Estado informara sobre la responsabilidad del accidente.

Integrantes de la asociación han acudido al Ministerio de Asuntos Exteriores para entregar al jefe de gabinete de su titular, Juan José Buitrago, 137.000 firmas que han reunido a través de la plataforma Change.org, exigiendo la destitución inmediata de Trillo.

La portavoz de las víctimas, Curra Ripollés, ha pedido que Trillo no abandone su puesto por petición propia sino que sea cesado ya que, según ha dicho, "nunca tuvo que ser embajador", al ser un cargo "demasiado honorable para una persona que actuó mirando para otro lado".

"El Yakovlev 42 se estrelló porque se tenía que estrellar alguno de estos aviones pirata; nuestros militares volaban en aviones que no estaba en condiciones", ha señalado Ripollés, que denuncia que la aeronave voló "ilegalmente".

Ha insistido en que llevan 14 años "peleando por la verdad" y ha acusado al Ministerio de Defensa de la época de la gestión del vuelo que, según Ripollés, "volaba con la caja negra rota" y no incluía seguro para ninguno de los 62 militares españoles que fallecieron en el accidente.

"Cuando alguien no hace una cosa bien, se va y si se lo pide su corazón, pide perdón", ha añadido Ripollés, que cree, no obstante, que el perdón no se pide, sino que "se otorga": "Eso está en cada uno", ha añadido.