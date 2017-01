Iceta llama a "deshacer el engaño" independentista y augura elecciones este año

Barcelona, 13 ene (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a "deshacer el engaño" de un independentismo al que ve "condenado al fracaso", por lo que ha augurado nuevas elecciones en Cataluña este año, posibilidad que, si bien ha lamentado, ha opinado que quizás es la "única solución y salida".

Iceta ha encabezado hoy la reunión de la interparlamentaria de los socialistas catalanes, flanqueado por la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, la líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, el eurodiputado Javi López y el expresident José Montilla, y con varios diputados en Parlament y Congreso y senadores del PSC.

En su intervención, Iceta ha reiterado en varias ocasiones el llamamiento a sus compañeros de partido para que "trabajen para deshacer el engaño y evidenciar la manipulación" en Cataluña, donde el independentismo está trasladando a los catalanes "expectativas condenadas directamente al fracaso".

Aunque ha admitido que se trata de un papel "incómodo y a contracorriente", ha defendido que a los socialistas catalanes les toca "confrontar palabras con realidad y deseos con posibilidades", algo que ha pedido hacer de forma "respetuosa, pero incisiva".

En un discurso contundente, Iceta ha advertido al independentismo de que "no puede haber un diálogo efectivo si hay en marcha una cuenta atrás", algo que debe "detener" de inmediato, ya que "si uno señala ultimátums y plazos que no dependen de uno mismo, está engañando. O no quieres el diálogo o sabes que el referéndum no tendrá lugar".

Pero quien se ha convertido en el epicentro de sus críticas ha sido el presidente catalán, Carles Puigdemont, al que ha Iceta ha exigido nuevamente que participe en la cumbre de presidentes autonómicos de la próxima semana, algo que "le va con el sueldo".

De hecho, ha asegurado que "siente vergüenza de tener que pedir a otros que defiendan el planteamiento de Cataluña" en aspectos como la financiación autonómica o corredor mediterráneo, en relación a conversaciones que Iceta ha dicho haber mantenido con los presidentes de Baleares o Comunidad Valenciana, ambos socialistas.

"Cuando un presidente abdica de sus obligaciones, está dejando de ser presidente. No aceptamos la trampa que algunos dicen de que sólo van a foros bilaterales. Se tiene que ir a todas partes y ahí donde estén en juego los intereses de Cataluña", ha subrayado.

Del mismo modo, en ese combate contra el "engaño" en Cataluña, se ha referido al referéndum anunciado para este año y ha instado a JxSí y CUP a que, ya que "tienden a utilizar símiles de vídeojuegos, acepten que se ha encendido ya la lucecita de 'game over'".

Como también ha aludido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que ha reclamado que abandone los "juegos de palabras", porque "no habrá referéndum efectivo si no es acordado".

En este escenario, Iceta ha lamentado que Puigdemont haya pasado e ser "Carles El Breve a Carles El Fugaz" -por su intención de no repetir en el cargo el año que viene- y que lidere un Govern "a la deriva, una coalición dividida y con un socio inestable".

Precisamente, ha aludido directamente a la CUP para mostrar su escepticismo ante la posibilidad de que los Presupuestos de 2017 salgan adelante: "Si la CUP fuera coherente con lo que dice representar, no habrá presupuestos. Porque es imposible que el planteamiento del Govern en educación o política fiscal encaje con la CUP. No podemos garantizar a día de hoy que haya presupuestos".

Por ello, ha sugerido que "probablemente la única solución es la celebración de elecciones", que ha augurado para este año, ya que "si quieren hacer un referéndum o intentarlo, tampoco es descartable hacer esta especie de simulacro antes de verano", ha apuntado Iceta, para quien sin embargo "no tiene sentido repetir otro 9N".

"Nos tememos que la única solución y salida será pues la convocatoria de unas nuevas elecciones en el Parlament. Lo lamentamos, porque en Cataluña las legislaturas sólo están durando dos años y así no se puede seguir. Pero si uno tiene un Govern que no sabe, no puede o no quiere gobernar, la salida es sustituirlo por otro", ha sentenciado el líder socialista.