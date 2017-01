Méndez de Vigo no entra a valorar las palabras de Gallardón en FAES: "Cada uno es responsable de lo que dice"

13/01/2017 - 16:24

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha evitado este viernes valorar las opiniones del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en un foro de FAES asegurando que el centro-derecha había escondido sus ideas y principios para ganar votos y se ha limitado a decir que "cada uno es responsable de las cosas que dice".

En concreto, Gallardón dijo en un acto organizado por la fundación del expresidente José María Aznar que el PP ha llegado en el pasado a "sacrificar la proclamación" de algunos de sus principios ideológicos en busca de mayorías electorales que le llevaran al Gobierno, un "miedo a la definición" a su juicio provocado por la izquierda desde la transición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha señalado que el Gobierno "no califica ni entra a valorar opiniones de las demás personas". "No lo hacemos porque este portavoz se pasaría todos los días haciendo comentarios sobre comentarios que hacen los demás. Por lo tanto, respeto y cada uno, como he dicho antes, es responsable de las cosas que dice", ha enfatizado.

Tampoco el líder del PP quiso este jueves comentar el abandono ideológico del PP que había denunciado Gallardón. Tras asegurar que no tenía "ningún sentido" que él se dedique a valorar lo que dicen unos y otros sin haberlos escuchado, pidió que se le deje dedicarse a "ejercer" sus "responsabilidades" como presidente del Gobierno y líder del PP.