Las diferencias estratégicas entre Iglesias y Errejón para ganar al PP: movilización social vs instituciones

Errejón es el elemento infiltrado del IBEX35. Si no hay movilizaciones y no se frena la recuperación económica, Podemos no tendrá suficientes cabreados para ganar. No se trata de atraer o no a los votantes que existen, a esos no se les convence con manifestaciones, esos ya votan a Podemos.



Para lograr nuevos votantes hay que echar a las empresas extranjeras y que aumente el paro, debe subir la prima de riesgo y que los mayores intereses por la deuda no nos permitan pagar las pensiones, etc.



Si destruimos la economía, Podemos tendrá 12 millones de votantes que desearán que todos sean pobres, no sólo ellos.



Ese es el camino. Si ayudamos a que todo siga mejorando, cada vez tendremos menos votos porque no nos votan por nuestros méritos, nos votan por su desesperación..



Errejón, tú lo sabes, por eso queda claro que tú no quieres que Podemos gane en 2020. Es decir, tú no quieres que gane Podemos, quieres que Podemos pierda un millón de votos y que podáis gobernar con el PSOE. O sea, te conformas con que Pablo sea vicepresidente y tú ministro de algo.



Eso es poco para Pablo, nuestro amado líder. Pablo, estoy contigo. O todo o nada!.