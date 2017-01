El morbo de Cospedal en la carrera sucesoria de Rajoy

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa. Imagen: EFE

Más allá del impeachment que unos cuantos americanos atisban y desean para Donald Trump cuando todavía no ha puesto un pie en la Casa Blanca, la misiva que corre y salta por las calles de Madrid, entra en los cenáculos y circula por los pasillos del Congreso y del Senado es la incógnita sobre qué pasará con el futuro de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

No empezaba con buen año la dirigente popular castellano-manchega. Arrancaba el primer mes del almanaque con informaciones de su esposo que le involucraban en negocios compartidos con un hijo del honorable Jordi Pujol. Y a los pocos días, estallaba la torva del Yak-42 con un informe secreto del Consejo de Estado, esa institución de la que sólo nos acordamos cuando entra o se despide un presidente o un ministro, y nos recuerda que hay maneras tranquilas y bien remuneradas de pasar al olvido.

Lo del marido se ha diluido. Falta de pruebas, inconcreciones, informes teledirigidos, asuntos sobreseídos, carreras y empujones. ¿Quién lo sabe? Y quien lo sabe no lo dice. Y en cuanto al informe del trágico accidente en el que 62 militares perdieron la vida en suelo turco cuando regresaban de Afganistán, el tiempo, y sólo el tiempo, rasgará las velas que empañan el caso, sin entrar a valorar la falta de sensibilidad y trato de los responsables políticos del momento.

Rechazo a las acusaciones de Bono

El miércoles pasado, Cospedal acudía a Antena 3 y, entrevistada por Susanna Griso, abordó dos temas aparentemente sin vinculación alguna. Por un lado, se refirió al mal gusto y a las amenazas que pregona el señor José Bono al reconocer que conserva unos papeles, de sus años de ministro, donde se demuestra que alguien se lucró con los contratos de seguridad del Yak-42. Por otro, hizo alusión al morbo. Al morbo que concita resolver la ecuación de mantenerse en el cargo de secretaria general, mientras con la otra mano sujeta una cartera de ministro.

Ser o no ser. He ahí la cuestión. Los negocios maritales, el Yak-42, Federico Trillo, comparecencias ante sus señorías. Un mapa de un todo, y un congreso nacional en ciernes donde puede haber ajustes de poder en el seno del partido, o bien confirmaciones y reconocimientos. Y, por qué no, dejar que todo siga como está, salvo algunas novedades que pongan paz en la familia popular y dejen contentos a todos y todas, como diría el humorista José Mota parodiando al socialista Antonio Hernando.

Pues en eso está ahora el juego. La ministra más chic que ha pasado por los sucesivos Gobiernos de España quiere ser algo más que un busto parlante. Reivindica la legítima posición de defender su hacienda, y recuerda a una parte de los suyos, entre los cuales se encuentran algunos barones, los dolores de trigémino que ha soportado por defender durante años a un partido envuelto en una alargada sombra de corrupción, sacrificando tiempo y familia. Pensará Cospedal, como el escritor y humorista norteamericano Josh Billings, que "la vida no consiste solo en tener buenas cartas, sino en jugar con aquellas que tienes". De ahí la importancia de conservarlas.

A unos días del Congreso Nacional, que llega con bastante retraso, sus partidarios están casi convencidos de que Mariano Rajoy premiará su trabajo por el partido, aunque algunos, sus adversarios, la señalen como la principal culpable de los revuelos y los destapes genoveses.

Que siga o no como secretaria general, que ostente o no dos cargos, no dependerá de su valía o de su capacidad, ni siquiera de los estatutos, sino de las ganas que tenga Rajoy de continuar con el morbo sucesorio a cuya batalla se suman cada vez más aspirantes. En realidad, a mediados de febrero empezará la contienda.