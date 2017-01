El Comité Federal del PSOE apoya celebrar primarias en mayo y el Congreso el 17 y 18 de junio

No al PSGE -- No al partido gallinero que besa el culo rajoyero

Buenos días, damas y caballeros.



Como ex-militante del actual Gallinero Socialistas, con sus especies autóctonas andaluzas de gallinas sucias y corruptas, pido, si hay alguna persona a cargo del gallinero que se deshaga cuanto antes del gallo felipe, que ha sido el que ha transmitido la enfermedad al gallinero, del gallito ese desplumado autóctono que no sabe ni la U, como un borriquito y su alumna, pobrecilla gallina muerta de hambre que a dos inútiles se apega para ver si se convierte en una gallina más gorda.



Se olvida de que cuando pone a prueba cuanto la quieren, se demuestra que salvo su enfermizo cortijo, muy poco.



De la luna, mejor no hablar ni escribir; lo haremos después de los carnavales.



Maldito gallinero!!



Habéis conseguido transformar, desde la llegada del borracho en el 82 en una auténtica mierda.



Y ya me cansé; iros a tomar por culo