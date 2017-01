Javier Fernández pide lealtad en el PSOE: "Si hacemos oposición unidos, gobernaremos unidos"

No os lo termináis de creer, pero el destrozo que habéis hecho en el PSOE, no lo arregla ni Congresos Extraordinarios, ni Comités, ni Gestoras, ni nada de nada.......Los votantes de dicho partido, no somos como los del PP, que tratamos con todo.....A nosotros no se nos olvida, lo vais a tener muy, pero que muy difícil.