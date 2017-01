Otegi lleva a Berlín su petición de puesta en libertad de los presos de ETA

14/01/2017 - 14:17

Dice que la IA independentista, pero no basa reivindicación de un Estado propio "en terminos raciales ni de ADN"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reclamado en Berlín la puesta en libertad de los presos de ETA y ha afirmado que este sábado por la tarde "cerca de 100.000 personas" van a trasladar esta reivindicación a las calles de Bilbao, en referencia a la marcha organizada por Sare en la capital vizcaína. Además, ha asegurado que la izquierda abertzale es independentista, pero no basa reivindicación de un Estado propio "en terminos raciales ni de ADN".

Durante su intervención en la 22 Conferencia Rosa de Luxemburgo que se desarrolla este sábado en la capital alemana, Otegi ha recordado que ha pasado ocho de sus últimos diez años en prisión y ha manifestado que algunos de sus "camaradas y compañeros llevan hasta 27 años" en cárceles de los Estados español y francés.

"Quiero poner aquí la bandera que reivindica la libertad de los presos políticos vascos y me quiero sumar a esa campaña", ha indicado tras depositar en el atril la enseña en favor del regreso de los presos de ETA "a casa". Asimismo, ha apuntado que Bilbao acogerá esta tarde una manifestación "de cerca de 100.000 personas reivindicando la libertad de nuestros prisioneros políticos".

Por otro lado, el portavoz de EH Bildu ha advertido de que la izquierda abertzale es "independentista, que no es lo mismo que nacionalista", ya que no basa la reivindicación de un Estado propio "ni en terminos raciales, de ADN o culturales".

"Solo decimos que, si querememos vivir en un Estado decente que protege a la gente y garantiza las condiciones para una vida digna los vascos necesitamos un estado independendiente. Por lo tanto, no somos nacionalistas, somos independentistas. Queremos un Estado para constuir una sociedad absolutamente diferente", ha argumentado.

Asimismo, ha considerado que la izquierda necesita trabajar a escala "europea y planetaria", necesita "un foro mundial e instrumentos "para combatir las actuales políticas".

Otegi ha destacado los resultados electorales alcanzados por EH Bildu en las pasadas elecciones autonómicas y ha valorado también la gestión desarrollada por la coalición soberanista en "grandes municipios e instituciones".

SIN CORRUPCIÓN

"Durante 40 años no hemos tenido un solo caso de corrupcion en la gestión de nuestras instituciones. Eso para mí es un motivo de orgullo", ha indicado, para añadir que "las instituciones son necesarias pero las cosas no se cambian solo desde las instituciones".

A su juicio, las instituciones no pueden ser, "en ningun caso, la vanguardia de los cambios, sino la retaguardia", y ha reconocido que Bildu cometió un "gran error" al apostar en Gipuzkoa por la recogida selectiva de basuras y "no supo explicarlo bien".

Por último, ha remarcado que la izquierda "no puede prometer hacer algo que luego no vaya a poder hacer", ya que eso "defrauda a la gente que no espera nada de la derecha"