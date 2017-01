Susana Díaz confirma que visitará Salamanca y Palencia el próximo fin de semana porque "siempre" va donde le "invitan"

14/01/2017 - 14:17

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, ha confirmado esta mañana, en declaraciones recogidas por Europa Press, que se reunirá con militantes en Castilla y ha explicado que "siempre" va donde le invitan y que, tras haber visitado Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha, entre otras, viajará ahora a algunas provincias castellanoleonesas, como Palencia y Salamanca, toda vez que compañeros de estas provincias llevan años animándole a ello.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Voy a ir porque siempre que me invitan lo hago y es responsabilidad, cuando otros te llaman y te dicen que vayas, ir y colaborar. No le saquen más punta al lápiz que no hay más", ha ironizado la dirigente andaluza en alusión a que esta visita pueda enmarcarse en una ronda para entrar en contacto con los militantes y recabar apoyos.