Los 'sanchistas' creen que la candidatura de López trata de frenar al ex secretario general

14/01/2017 - 20:24

Dirigentes socialistas próximos al exlíder del PSOE Pedro Sánchez creen que el anuncio de la candidatura del exlehendakari Patxi López a las primarias trata de "cortar el paso" al último secretario general, que aún no ha anunciado cuáles son sus intenciones.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Varios socialistas del entorno más afín a Sánchez han coincidido en que la candidatura del que fuera presidente del Congreso "pone en dificultades" al ex secretario general si quiere recuperar el liderazgo del partido frente a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Ella no ha confirmado su candidatura, pero hay pocas dudas de que no vaya a dar un paso al frente.

Eso sí, desde este sector se subraya que no se debe subestimar el apoyo que Sánchez sigue teniendo entre los militantes. Recalcan que aunque algunos dirigentes territoriales que estuvieron con el exlíderes ahora apuesten por el diputado vasco, no se debe entender que eso implica el apoyo compacto de sus federaciones, que, en todo caso, son muy diferentes en peso orgánico entre sí.

A su juicio, el anuncio de este sábado, que López ha comunicado a los dirigentes territoriales antes de presentar mañana su candidatura a los medios, es el último paso de una "estrategia de presión" que se ha ido agudizando en las últimas semanas para evitar la candidatura de Sánchez.

ALGUNOS CREEN QUE ACABARÁ EN UNA CANDIDATURA CON SUSANA DÍAZ

Aunque, remachan, puede conducir a que no haya competencia. Algunos miembros del sector 'sanchista' dudan de que la candidatura de López vaya a mantenerse hasta el final y sostienen que terminará en una integración con una futura candidatura de Susana Díaz.

Otros afines a Sánchez apuntan que la decisión de López es "valiente" y no creen que sea "desleal", si bien recalcan ahora el papel que tuvo el exlehendakari en la marcha del ex secretario general del Congreso de los Diputados.

Según estas fuentes, mientras algunas personas animaban a Sánchez a mantener su escaño y votar 'no' en la investidura de Mariano Rajoy, Patxi López y el líder del PSOE en La Rioja y su ex 'número dos' en el partido, César Luena, defendieron que si quería tener alguna opción de volver a la Secretaría General no podía romper la disciplina de voto, desacatando las decisiones del Comité Federal.

Ahora, admiten que el ex secretario general lo tiene más complicado y creen que sus planes ya sólo dependen de su decisión personal. Aunque se animó después del movimiento que dieron en diciembre medio centenar de cuadros medios pidiéndole que se presentara, le pesan los apoyos que ha ido perdiendo, algunos de personas que estaban muy próximas.

Dirigentes que estuvieron con él hasta el bronco Comité Federal del 1 de octubre, han ido alejándose de sus posiciones y apostando por la candidatura de Patxi López. Según fuentes socialistas, entre los primeros en girar estuvieron Luena y la líder del PSE, Idoia Mendia.

A juicio de este sector, Sánchez no puede "curar las heridas" que se han abierto en el PSOE, por haber sido la cabeza de una de las dos partes enfrentadas. Consideran que el exlehendakari puede encarnar un proyecto alternativo al de Susana Díaz y recabar el apoyo de la militancia.

Este sábado, en el Comité Federal no ha habido un pronunciamiento unánime a favor del ex secretario general por parte del sector crítico con la Gestora y apenas dos miembros --sin cargos importantes-- han defendido, ahora que Ferraz pide lealtad, que eso no se aplicó con Sánchez.