Errejón anima a Patxi López a "aclarar si se diferencia de la Gestora" del PSOE y considera que "su adversario es el PP"

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha considerado este sábado que el exlehendakari Patxi López, que este domingo presentará su candidatura a las primarias del PSOE, "tendría que aclarar si representa alguna diferencia con la Gestora" del PSOE, "esto es, si el adversario para él es el PP y, por tanto, se niega a firmar los programas de recortes del PP, o, por el contrario, el adversario somos nosotros", es decir, Podemos.

Así lo ha manifestado Errejón a preguntas de los periodistas antes de participar en Motril (Granada) en una asamblea ciudadana para la recogida de propuestas por parte de la iniciativa 'Recuperar la ilusión'.

El secretario Político de Podemos ha manifestado que quiere ser "muy respetuoso con las discusiones o las hojas de ruta en otras formaciones" políticas, pero ha agregado que hace unos días escuchó "a la Gestora del PSOE decir que el principal adversario era el populismo", en referencia a Podemos, y cree que quienes piensan así "se equivocan".

En opinión de Errejón, "el grueso de los votantes y simpatizantes del PSOE no entienden por qué la Gestora piensa que el adversario somos nosotros, en vez de derrotar las políticas injustas de Rajoy".

Al respecto de Patxi López, el dirigente de Podemos ha manifestado que "lo primero que tendría que aclarar es si representa alguna diferencia con la Gestora, esto es, si el adversario para él es el PP y, por tanto, se niega a firmar los programas de recortes del PP, o por el contrario el adversario somos nosotros". "Si es lo primero, es más de lo mismo; si es lo contrario, tiene que decirlo claro", ha apostillado Errejón.

Por otro lado, y en relación al debate abierto en Podemos de cara al congreso que celebrará el próximo mes de febrero, Errejón ha insistido en reivindicar ante los periodistas un modelo de Podemos útil que "no se resigna ni conforma con la situación actual y las empieza a cambiar ya, demostrando que allí donde estamos podemos empezar a transformar ya las cosas".

"No nos podemos conformar con decirle a nuestro país que hay que esperar tres años más" para los cambios, ha agregado Errejón, que ha apuntado que en Podemos "no está en discusión" la figura del secretario general, que ostenta Pablo Iglesias, por lo que "el debate no es de nombres".

Ha señalado en ese sentido que lo que "está en discusión es cómo madura Podemos y cuál es su rumbo", y en todo caso se ha mostrado convencido de que "el Podemos que salga de este Congreso va a ser mas maduro, abierto y ganador, y más unido".