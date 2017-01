Ciudadanos teme que "el viejo bipartidismo" impida dar más proporcionalidad al sistema electoral

15/01/2017 - 11:29

Ciudadanos reconoce que el PP y el PSOE, si optan por reproducir el "viejo bipartidismo", pueden impedir en el Congreso que se consiga introducir mayor proporcionalidad en el sistema electoral, y admite que, si los dos grandes se unen, el partido naranja no podrá hacer nada.

"Ya sabemos que el viejo bipartidismo es el que no quiere que esto se reforme, que PSOE y PP son reacios porque siguen pensando en ese modelo bipartidista y no han entendido todavía que la sociedad no quiere esto", asegura Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, en declaraciones a Europa Press.

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es un objetivo clave para Ciudadanos, que se siente perjudicado por el sistema vigente desde la Transición. En el acuerdo suscrito con el PP para la investidura de Mariano Rajoy se incluía la puesta en marcha de un proceso de reforma y para ello está prevista la creación de una subcomisión parlamentaria en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.

MÁS ESCAÑOS O CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

El partido naranja planteará allí propuestas para mejorar la proporcionalidad del sistema, que a su juicio se podría lograr modificando la Ley d'Hont, aumentando el número de escaños del Congreso o reservando parte de ellos para una circunscripción nacional.

Esa subcomisión, tras un análisis técnico y un debate político, deberá alumbrar propuestas en un plazo de seis meses. Gutiérrez sostiene que, aun cuando PP y PSOE sean reticentes, lo positivo es que Ciudadanos no está sólo en el empeño, por lo que los grandes partidos no podrán impedir el debate.

"Al PP no le va a quedar más remedio porque ya lo lleva ahí firmado y si quiere cumplir y ser un partido serio tendrá que sentarse a hablar de esto y en esa comisión ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar", añade.

Según recuerda, cuando se debatió la reforma puntual de la LOREG para evitar la amenaza de elecciones en Navidad se vio que otros grupos como Unidos Podemos o ERC planteaban numerosas propuestas para cambiar la ley electoral. "Lo importantes es que haya partidos que quieran de verdad afrontar la reforma electoral y estoy convencido de que saldrá adelante --subraya--. ¿Cuál va a ser el resultado final? No lo sé, pero será una de los grandes reformas de esta legislatura".

Pero si al final el PP y el PSOE hacen valer sus votos para proteger el "viejo bipartidismo", Miguel Gutiérrez reconoce que Ciudadanos no podrá hacer "nada".

EN CUANTO PUEDEN, REPITEN BIPARTIDISMO

Aunque no quiere pensar que los 'populares' no cumplan sus compromisos, no tiene "ninguna duda" de que los dos grandes partidos desearían mantener su primacía, algo que ya han demostrado recientemente con la renovación parcial del Tribunal Constitucional que preparan.

"Es evidente que PP y PSOE siguen en el viejo modelo bipartidista --proclama--. Ni uno ni otro lo han abandonado y les encantaría volver a ese modelo, pero la sociedad no les dejará. Y eso no lo han entendido".