Patxi López propone un PSOE que gire a la izquierda apoyado en los principios clásicos del socialismo

El socialista vasco quiere que Pedro Sánchez se una a su proyecto

Apuesta por recuperar los valores perdidos de la socialdemocracia

Patxi López anuncia su candidatura. Imagen: EFE

"Me siento con fuerza para reconstruir el partido", ha asegurado Patxi López al presentar su candidatura para liderar el PSOE, aunque es consciente de las dificultades. El exlehendakari ha hecho pública su candidatura a las primarias del PSOE y ha esbozado los cimientos de su proyecto, para el que ha reivindicado un claro giro a la izquierda y a sus principios clásicos como la igualdad y la libertad.

"He decidido presentar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE, por lo que me dispongo a recoger los avales necesarios cuando se abra el proceso", ha comenzado su comparecencia. "Sé que no es fácil y asumo una gran responsabilidad. Son tiempos de defender con claridad las propias convicciones y eso me impulsa a dar este paso. Los últimos tiempos han sido dolorosos para los militantes del PSOE y hemos dado algún espectáculo a los militantes y a la sociedad", ha reconocido el exlehendakari.

"Me presento con humildad y sin dramatismo, con profundo respeto porque conozco su valor. Queremos terminar de una vez con la crisis interna. Estoy convencido de poder crear un equipo fuerte y que defienda los valores socialistas. Con la ayuda de todos los militantes podemos crear un proyecto fuerte del PSOE y que derrote a la derecha", ha continuado.

"No son tiempos de cálculos de poder sino de hacer propuestas claras a los militantes" para decidir cómo quieren construir el futuro del partido.

López ha reconocido errores cometidos por la formación como la abstención en la votación de investidura de Rajoy. "Una vez votado asumimos la decisión, y eso es lo que nos hace ser un partido", ha explicado el diputado.

El conflicto con la economía

"Hay que recuperar el valor de la política para cambiar las cosas. Desde el momento en que la socialdemocracia asumió que la economía tenía reglas propias y ajenas a la política, empezamos a perder. No hemos sabido ver lo que pasaba en las sociedades europeas, no hemos sabido entenderlo, que los neoliberales han ido socavando la influencia pública en una economía razonable". El socialista vasco ha acusado a la derecha de solo guiarse por principios económicos para armar su ideología y proyectos de gobierno.

"La crisis, el paro, la precariedad laboral, la aparición reiterada de casos de corrupción han sido devastadores para los españoles", ha analizado López.

"Quiero proponer a los militantes y a todas las personas del país un nuevo proyecto construido sobre la base de volver al socialismo". Patxi López ha reivindicado la socialdemocracia "sin matices y con claridad", y ha analizado los motivos de su fracaso en los últimos años en Europa: "Al echarle tanta agua al vino se volvió agua".

Giro a la izquierda

Frente a esto, López ha propuesto una vuelta a los principios clásicos del socialismo, "luchar por la igualdad y la libertad de todas las personas. Los problemas éticos y políticos profundos son los mismos que en el siglo XIX. Socialismo es redefinir la función social de la economía, que debe tener reglas, y reglas conocidas. Socialismo es pasión por la igualdad. Sin ella, la democracia no está completa".

Patxi López ha reivindicado a las mujeres, y ha incidido en la relevancia de luchar contra la violencia de género.

La relación con Pedro Sánchez

El exlehendakari Patxi López ha asegurado posteriormente que le "gustaría sumar a Pedro" Sánchez en su proyecto y que no presenta su candidatura a secretario general del PSOE para "impedir" que éste presente la suya, como se ha analizado desde los medios de comunicación.

López ha confirmado que habló el sábado con Sánchez, de quien ha dicho que le tiene "absoluto respeto" y que sigue "compartiendo con él muchas cosas".

Un Congreso de unidad

El aspirante a la secretaría general del PSOE, ha defendido que su partido debe tener un "dirección colectiva", en la que el nuevo secretario general "cuente con otros responsables", y que el 39 Congreso Federal debe ser el "congreso de la unidad".

López ha añadido que con su candidatura busca la "unidad que nace de la libertad, no la uniformidad que nace de la imposición".