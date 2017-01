Reguant (CUP): "Si hubiera elecciones en Cataluña sería una gran estafa para todo el mundo"

15/01/2017 - 17:04

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha rechazado que se celebren elecciones en Cataluña sin haber celebrado un referéndum sobre la independencia: "Si hubiera elecciones sería una gran estafa para todo el mundo".

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"No habrá elecciones. En 2017 habrá referéndum", ha sentenciado en una entrevista del digital 'Vilaweb' publicada esta domingo y recogida por Europa Press.

Reguant ha rehusado la "dicotomía" entre Presupuestos y elecciones, aunque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció que si no se aprueban unas Cuentas para 2017 dimitirá y convocará nuevos comicios.

Ha descartado que la CUP ponga líneas rojas en la negociación con JxSí pero ha advertido que no establecerlas no significa que acepten "que no incorporen nada" al proyecto presupuestario.

"Esperamos que se recojan propuestas nuestras pero no queremos entrar a mercadear", ha asegurado la diputada, que añade que muchas de sus iniciativas no son sólo de la CUP sino que cuentan con un gran apoyo social.

Sobre Puigdemont, ha considerado positivo que se pueda sumar a las negociaciones --el viernes se encontraron con el vicepresidente Oriol Junqueras--: "Que se implique en esta globalidad de la legislatura que nos ha de llevar a ganar el referéndum".

Asimismo, ha destacado el "carácter muy diferente" de Puigdemont respecto a su antecesor, Artur Mas, que dice que marca un cambio que los anticapitalistas buscaban para dar respuesta al momento histórico actual.