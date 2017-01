Pedro Sánchez a Patxi López tras conocer su decisión: "No tiene sentido que haya tres candidaturas"

El socialista vasco llamó al exlíder del PSOE este sábado

López asegura que ha sido "leal" a todos, incluido Sánchez

Una de las llamadas que hizo Patxi López el pasado sábado por la tarde para comunicar su intención de aspirar a la secretaria general del PSOE fue al último ocupante de ese cargo, Pedro Sánchez. Aliado de éste hasta que tuvo que dimitir en el convulso Comité Federal del 1 de octubre, López comunicó a Sánchez su decisión, sabedor de que el exlíder aún sopesa presentarse y de que ambos comparten sector crítico contra la Gestora y contra Susana Díaz. Un 'freno' a los planes de Pedro Sánchez.

Según informa el diario El Mundo, aunque la conversación fue "intensa, sincera y cordial", fuentes conocedoras de la misma por parte del socialista vasco sostienen que, una vez conocido la decisión de López, Sánchez le dijo al ex lehendakari: "No tiene sentido que haya tres candidaturas". Algo que las fuentes 'sanchistas' no han querido confirmar.

Aunque estas palabras de Sánchez podrían interpretarse como el 'paso atrás' que esperaban aquellos críticos con la Gestora pero proclives a una 'tercera vía' para poder luchar en igualdad de condiciones contra Díaz, quien tampoco ha anunciado aún qué va a hacer, el entorno del ex secretario general niega que éste haya decicido no presentarse a las primarias y luchar por ocupar el puesto que ya ostentó.

De hecho, un parlamentario cercano a Sánchez adelantó anoche que éste tomará "muy pronto" una decisión, pese a la complicación que le supone una candidatura de López, que dividiría los apoyos entre ambos y favorecería una hipotética candidatura de Díaz auspiciada por el aparato de la organización.

Aunque las fuentes cercanas a López sostienen que éste quedó "satisfecho" tras la conversación con Sánchez y se comprometió a volver a hablar con él a lo largo de esta semana, lo cierto es que la candidatura del ex lehendakari quedará más o menos afectada en función de los pasos que dé Sánchez, quien sigue recibiendo presiones de la militancia para intentarlo.

A las acusaciones de ser su candidatura una operación orquestada por Alfredo Pérez Rubalcaba o una maniobra para contrarrestar a Sánchez y aupar a Díaz, los partidarios de López responden que piensan "llegar hasta el final" antes de tener que pactar con otra de las eventuales candidaturas de cara a las primarias de mayo y el Congreso Federal de junio.

"Leal a Sánchez"

El propio López ha asegurado este lunes que siempre ha sido "leal" a todos los secretarios generales del partido, también a Pedro Sánchez, y que "ahora" es leal al proyecto en el que cree y que va a presentar a las primarias del PSOE.

En una entrevista en la Cadena Ser, López ha dicho que una vez elegido el secretario general del PSOE, la función del nuevo líder y de todos los que hayan sido candidatos es "integrar" a todos los sectores para que salga un PSOE "fortalecido y unido", "un partido integrado capaz de proyectarse con contundencia a la sociedad".

En esa línea, López ha remarcado que el PSOE necesita "ser una izquierda exigente", pero sin renunciar a crear "espacios de consenso" con quien gobierna en lo relacionado a "asuntos de Estado", como por ejemplo el "terrorismo global" o "la imagen de España en el exterior". Sin embargo, el diputado socialista ha apostado por ser "radicales" en la defensa de los principios y valores que defiende el PSOE.

Preguntado directamente si será candidato a la Presidencia del Gobierno, López ha señalado que "de momento" lo que quiere es ser secretario general del PSOE porque, según él, lo otro lo elegirán los militantes y simpatizantes a través de "primarias abiertas".

Con respecto a si gobernaría con los nacionalistas, el aspirante a liderar el PSOE no ha descartado esa posibilidad ya que, a su juicio, si los nacionalistas son capaces de implicarse "en la gobernabilidad o en los presupuestos", quiere decir que "efectivamente España está dando cobijo a todo el mundo, incluso siendo nacionalista".