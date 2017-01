Javier Fernández no da pistas sobre si votarán los militantes del PSC en las primarias del PSOE

Descarta que López busque un "apaño" y se sorprende de su celeridad

El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández. Imagen: Reuters

El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, no cree que el primer aspirante a liderar el partido, Patxi López, busque en realidad pactar con otro candidato, en particular con la andaluza Susana Díaz, y ha matizado que hasta la fecha ésta no le ha comunicado a él que se vaya a presentar. "Hablar de apaño me parecer una tontería, no lo vas a haber, va a haber una competición limpia y transparente", ha dicho. Patxi López, ¿y tú de quién eres?

En una entrevista en Antena 3, Fernández ha evitado dar respuesta a una de las peticiones que le ha hecho López a la Gestora, que no tome decisiones sobre la relación entre el PSOE y el PSC. En su comparecencia para presentar su candidatura, López dijo que sería un "error mayúsculo" que los militantes del PSC no pudiesen votar en las próximas primarias de PSOE.

El dirigente provisional se ha limitado a dejar claro que él no va a "matizar" nada de lo que digan los candidatos y a recordar que los detalles de la relación entre los dos partidos está en manos de una comisión paritaria entre ambos, para la cual ha pedido respeto.

Fernández ha dicho no tener dudas de que los militantes y votantes del PSOE se sienten representados por el PSC en Cataluña, y viceversa, y ha añadido que "eso no va a cambiar", sino que lo que se busca es "mejorar algunas partes de la relación que son mejorables", no de cara a este congreso sino para el futuro. "Que nadie dude de que la relación entre ambas organizaciones va a seguir siendo fraterna", ha zanjado.

Fernández ha dejado claro que en absoluto vio como una pulla hacia él y la gestora las palabras de López apostando por una oposición que no sea "analgésico" de las políticas del PP. Es más, ha defendido que el PSOE no puede dedicarse a ser sólo "referencia ética" o "tribuno de la plebe", sino que para tener opciones de volver a gobernar hay que actuar en favor de la gente, y eso implica a veces acordar con el Gobierno y otras veces frenarlo.

Según ha dicho, él esperaba que López presentase su candidatura, pero no que lo hiciese tan rápido, puesto que le llamó para anunciárselo el mismo sábado sobre las 16.00 horas, justo después del Comité Federal que aprobó el calendario de primarias, y ha dejado claro que le parece "muy bien" que lo haga.

Acto seguido, ha añadido que no sabe si Díaz dará el paso, porque no se lo ha dicho y prefiere no dar nada por hecho. Eso sí, ha afirmado que tanto López como Díaz son personas que conocen el partido y saben gobernar.

En cuanto al ex secretario general Pedro Sánchez, ha dejado claro que no descarta en absoluto que se presente para volver a liderar el partido. Es más, está convencido de que "se van a presentar más" aspirantes, o al menos a intentarlo, aunque para ser candidatos tienen que conseguir avales. "Puede haber tres, cuatro, cinco...." ha dicho Fernández, que ha admitido que, "tratándose del PSOE, es imprevisible".