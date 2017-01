Zoido insiste en no bajar la guardia frente al yihadismo pese a que "no hay ningún indicio de atentado"

16/01/2017 - 15:50

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha felicitado a las fuerzas de seguridad por su trabajo preventivo frente a la amenaza del terrorismo yihadista a pesar de que no se ha detectado ningún plan concreto de atentado en España. "No hay ningún indicio de que pueda producirse un atentado", ha defendido tras recordar que "la seguridad absoluta no existe".

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

"Todos los españoles podemos estar tranquilos porque nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado dan muestras cada día de su profesionalidad y compromiso, y su trayectoria de muchos años en la lucha antiterrorista les avala", ha apuntado en el acto en Sevilla de toma de posesión del general de brigada Manuel Contreras como nuevo jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía.

Zoido ha puesto como ejemplo la nueva detención, llevada a cabo en San Sebastián, de una persona de origen marroquí líder de una célula yihadista encargada de captar combatientes extranjeros para integrarse en las filas de DAESH.

El ministro ha destacado en este sentido que "no hay ningún indicio" de que pueda producirse un atentado en España y que, de hecho, el nivel de alerta continúa siendo de 4, "no se ha modificado, pero está claro que nunca bajamos la guardia". Desde el 11 de marzo de 2004, fecha en la que se produjo el atentado en Madrid, en España han sido detenidas 676 personas relacionadas con el terrorismo yihadista.

"Quienes persigan sembrar el terror deben tener claro que, estén donde estén, serán vigilados, perseguidos y detenidos por las fuerzas y cuerpos de Seguridad, cuya labor es permanente, continua, profesional y comprometida con proteger la vida de la gente", ha resaltado, poniendo como ejemplo "siempre admirable" el de las 431 víctimas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, "cuyas miradas nos siguen interpelando para que no olvidemos lo sucedido y les demos, porque lo merecen, todos los desvelos y cercanía".

Ha recordado asimismo Zoido que, como ya dijo en su primera intervención ante la Comisión de Interior en el Congreso, "el terrorismo y sus víctimas van a ser una de las preocupaciones principales de mi mandato", al tiempo que ha subrayado su compromiso por desarrollar una legislatura "de concordia", ya que "seguridad y concordia pueden ser un binomio inseparable".