El secretario general de Podemos Alcorcón dimite y se da de baja, "acosado" por la dirección de Espinar

El secretario general de Podemos Alcorcón, David Álvarez, ha presentado su dimisión del cargo y del partido por sentirse "acosado, perseguido y ninguneado" por parte de la nueva dirección en la Comunidad de Madrid liderada por Ramón Espinar.

Álvarez cree que esto es consecuencia de haber apoyado abiertamente el Proceso Adelante, y también a su desacuerdo de cómo va a ser el Consejo de Ciudadanos Autonómico. Está convencido de que "han conseguido lo que querían, forzar" su dimisión, ha dicho.

"La pasada semana despedían a cinco personas, se cargaron al portavoz de la Asamblea de ahora Madrid, José Manuel López, y a gente de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid. Ahora van contra mí", ha insistido.

En este punto, ha dejado claro que su renuncia nada tiene que ver con un concepto ideológico de pablistas o errejonistas, "simplemente es que la nueva dirección autonómica está actuando de una forma no tiene nada que ver con el partido".

Además, critica que el secretario general de Podemos-Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, nunca se ha puesto en contacto con él, a pesar de ser su homólogo en el municipio. "Han convocado la manifestación contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez, por sus palabras contra el feminismo y no han llamado", ha argumentado.

Al ser preguntado por si la causa de su dimisión había sido la resolución tomada desde la Comisión de Garantías donde se le suspendía de militancia durante seis meses y se le inhabilitaba para el desempeño de cargos y representación en el partido otros seis meses por cuestiones como falta de apoyo o ataque a las CUP, ha dejado claro que está recurrida pero que ya no le importa el resultado.

"Está en Garantías todavía. No hay resolución definitiva, pero me da igual lo que digan, yo ya les he avisado que me doy de baja del partido", ha subrayado, confirmando que el nuevo secretario general de Alcorcón es un miembro del Consejo Ciudadano.