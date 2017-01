La mayoría de las facciones rebeldes sirias irá a la reunión en Astaná, según un opositor

Beirut, 16 ene (EFE).- La mayoría de las facciones rebeldes participarán en las conversaciones de paz sobre Siria convocadas para el 23 de enero en Astaná, dijo hoy a Efe por teléfono el dirigente de la insurgente Agrupación Fastaqim, Zakaría Malahifyi.

"La mayoría de las fuerzas militares de la oposición participarán y acudirán a Astaná", aseguró el presidente de la oficina política de la Agrupación Fastaqim.

Malahifyi indicó que "pocos grupos no asistirán, pero eso no significa que rechacen las conversaciones, únicamente que no quieren participar".

Entre esas organizaciones figura el Movimiento Islámico de los Libres de Sham, de tendencia salafista y una de las principales facciones que operan en el Estado árabe.

"Los Libres de Sham se han disculpado (por no participar), pero no rechazan las negociaciones", subrayó Malahifyi.

Ese grupo armado es uno de los más importantes de Siria y suele operar sobre el terreno junto al Frente de la Conquista del Levante, exfilial de Al Qaeda.

La antigua rama de Al Qaeda y la organización terrorista Estado Islámico (EI) están excluidos del acuerdo de tregua en Siria.

Malahifyi confirmó que a la cita en la capital de Kazajistán sí acudirán organizaciones rebeldes como el Ejército del Islam y la Legión del Sham.

Malahifyi explicó que la delegación opositora estará solo integrada por dirigentes de las facciones, ya que "el tema que se abordará será la continuación del alto el fuego".

Desde el pasado 30 de diciembre está vigente en Siria una tregua gracias a un acuerdo entre Rusia, que apoya al Gobierno de Damasco, y Turquía, que respalda a la oposición.

Ese pacto también contempla la celebración de una conferencia de paz en Astaná.

El líder del Ejército Libre Sirio, el general Ahmed Berri, confirmó hoy a Efe que su grupo encabezará la delegación de facciones armadas opositoras en la capital kazaja.