El PP critica el "acto de propaganda" del Govern en Bruselas: "Es el principal enemigo del futuro europeo de Cataluña"

16/01/2017 - 19:54

El eurodiputado del PP Santiago Fisas ha censurado este lunes el "acto de propaganda" que el Govern catalán quiere llevar a cabo en defensa del referéndum la próxima semana en Bruselas y ha advertido de que la Generalitat es precisamente la principal enemiga del futuro europeo de Cataluña.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado del PP Santiago Fisas ha censurado este lunes el "acto de propaganda" que el Govern catalán quiere llevar a cabo en defensa del referéndum la próxima semana en Bruselas y ha advertido de que la Generalitat es precisamente la principal enemiga del futuro europeo de Cataluña.

"Quieren hacer gala de un supuesto europeísmo cuando en realidad son los principales enemigos del futuro europeo de Cataluña", ha alertado el eurodiputado catalán sobre el acto que protagonizarán el próximo día 24 en Bruselas el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva.

En opinión de Fisas, la conferencia titulada 'El referéndum catalán' que protagonizarán los citados representantes de la Generalitat en el Parlamento Europeo no es más que un "acto de propaganda que no tiene ningún recorrido".

Así, ha recordado que el acto no cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo, sino que está organizado a título individual por eurodiputados que "no cuentan siquiera con el apoyo de sus grupos políticos" y ha instado a formaciones como ALDE (Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa) se pronuncien al respecto.

"No hay democracia sin leyes, y la ley española es muy clara y no permite la secesión de una parte del país, exactamente igual que no lo permiten la inmensa mayoría de las constituciones de todo el mundo. Por tanto, Puigdemont, Junqueras y Romeva promueven algo que es ilegal, incluso defendiendo hacer un referéndum que no es compatible con las leyes, y eso pretenden defenderlo en la sede de la soberanía europea que es el Parlamento Europeo", ha argumentado.

Así, ha advertido que la UE ha dicho "claramente" desde hace años que si Cataluña abandona España, automáticamente dejará de ser parte de la Unión Europea y "los tratados comunitarios no se le aplican". "Si Cataluña se independizara, nadie expulsaría a Cataluña, sino que Cataluña se auto excluiría de la UE", ha recalcado Fisas, que ha subrayado además que Puigdemont, Junqueras y Romeva "saben esto perfectamente".

"Lo único que quieren hacer con este acto es justificar el fracaso de su proyecto independentista ante su electorado", ha concluido el eurodiputado popular.