Yak.- Las familias exigen un desfile de homenaje a las víctimas con una petición pública de perdón de Rajoy

16/01/2017 - 20:54

Agradecen su gesto a Cospedal, pero piden que la Comisión de Defensa investigue para dar respuesta a todas sus preguntas

La Asociación de familiares de las víctimas del Yakovlev 42 ha agradecido este lunes el gesto de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien les ha pedido perdón por la responsabilidad de la Administración en el siniestro del avión, pero han exigido que sea el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien pida perdón públicamente a los 62 militares fallecidos en un desfile en su honor que debería convocarse el próximo mes de mayo, coincidiendo con el próximo aniversario del siniestro.

Así lo ha explicado la portavoz de la asociación, Curra Ripollés, tras asistir en el Congreso a la comparecencia de la ministra, a la que, no obstante, ha reprochado que, aunque, a su juicio, lo ha "intentado", no haya contestado a todas las preguntas que le han planteado los grupos parlamentarios.

"LA PALABRA PERDÓN SE HA PROSTITUIDO"

Además, ha agradecido a los distintos portavoces que no hayan "hecho política" y se hayan limitado a formular a la titular de Defensa las preguntas que les habían trasladado los familiares y también al Congreso por permitirles asistir a la comparecencia. "Creo que su lenguaje ha sido diferente porque estábamos delante y ese respeto se lo agradecemos", ha comentado.

Aunque han agradecido la petición de perdón por parte de Cospedal --"es un gesto que le honra", ha dicho Ripollés--, han lamentado que con todo el debate generado tras conocerse el informe del Consejo de Estado "la palabra perdón haya quedado prostituida" tanto por los políticos como por los medios de comunicación.

"El perdón no se pide, se da", ha sentenciado Ripollés, quien, parafraseando a una de las madres que perdió a su hijo en Trebisonda en mayo de 2003, ha exigido que "ese perdón sea para los 62" fallecidos.

NO DIERON SU VIDA POR ESPAÑA, SE LA QUITARON

En este contexto, quieren que ese perdón se materialice públicamente en un homenaje, con desfile militar incluido, el próximo mes de mayo. "Un homenaje con un perdón público del presidente del Gobierno a los 62 porque las cosas no se hicieron bien ni con responsabilidad y por eso ellos fallecieron. Ellos no dieron su vida por España, a ellos les quitaron la vida y se merecen ese perdón", ha denunciado Ripollés.

En ese acto deberían poder participar, según las familias, todos los compañeros de los fallecidos que quieran hacerlo y a los que, en su día, se les prohibió honrar a sus suyos en los tanatorios de uniforme.

"No se dejó hacer un velatorio colectivo y a sus compañeros se les dio la orden de que fueran a verles sin uniforme y de que no hablaran de lo sucedido. Nos gustaría que con su uniforme les rindieran homenaje y que hablaran mucho de este asunto para que nunca más se vuelva a repetir", ha añadido.

Ripollés ha subrayado que para las familias es "muy importante" que se haya reconocido que, como dice el Consejo de Estado, "en todo lo que tiene que ver con la contratación del Yak", el Ministerio, "entonces dirigido por Federico Trillo, cometió negligencia mirando para otro lado".

Pero ha reprochado a Cospedal que en algunas de sus respuestas no se haya ajustado a lo que sostienen los informes judiciales sobre el caso. Así, ha destacado que la ministra ha reconocido que el Yak voló sin seguro, pero ha exigido seguir investigando para saber por qué fue así y quién lo permitió.

NO CUMPLIERON SU PENA, LES INDULTARON

También ha recordado a Cospedal que, en contra de lo que ella ha sostenido en la comisión, los médicos condenados por los errores en las identificaciones no cumplieron su pena porque fueron "indultados" y le ha recriminado que les haya venido a disculpar señalando que "cumplieron órdenes".

"No, faltaron a las ordenanzas militares que dicen que en caso de peligro o ilegalidad los militares pueden decir que no y ellos nunca dijeron que no", ha aseverado, reclamando saber también quién "les dio esas órdenes".

"Esto no se tiene que quedar así", ha añadido la portavoz de las familias, quien ha pedido que la Comisión de Defensa del Congreso se pueda volver a reunir para intentar dar respuesta a todas las preguntas que siguen en el aire con un "informe final que sea público". "Que lo hagan sin prisa, pero sin mucha pausa porque estamos muy cansados", ha advertido,

Ripollés ha concluido con el deseo de que su "pelea", que dura ya 14 años, no se alargue "mucho más" y de que la sociedad española aprenda una lección que, a su juicio, tiene pendiente. "Cada vez que hay una catástrofe en este país las víctimas se quedan solas, el Gobierno se pone enfrente de ellas y no les da la mano, los partidos se pelean y luego se olvidan de las familias y la sociedad tampoco grita con nosotros", se ha lamentado.

LA VERDAD, "EL MEJOR HOMENAJE"

Por su parte, el presidente de la asociación, Miguel Secianes, ha dado las gracias a la ministra Cospedal por pedir perdón en nombre del Estado, lo que se añade al "oro moral" que supuso el informe del Consejo de Estado que reconocía la responsabilidad del Ministerio.

"Habrá cosas que aún tengamos que limar porque no estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero creo que es un paso más para que las familias podamos empezar a cerrar (el tema) no de cualquier manera, sino con la esperanza de que esa investigación pueda llegar a esclarecer lo máximo posible", ha añadido.

Secianes ha recordado que las familias no querían "verdades a medias" de la ministra porque llevan más de trece años "buscando la verdad", que a su juicio es "el mejor homenaje que se puede hacer a cualquier persona, y más a un militar".