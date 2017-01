Hollande responde a Trump y le subraya que la UE no necesita consejos ajenos

París, 16 ene (EFE).- El presidente de Francia, François Hollande, rebatió hoy al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y le aseguró que la OTAN no está "obsoleta" y que la Unión Europea no necesita de consejos ajenos.

"Europa estará siempre preparada para dar continuidad a la cooperación transatlántica, pero se moverá en función de sus intereses y valores. No necesita de consejos ajenos para decirle lo que debe hacer", dijo Hollande durante un acto de condecoración de la embajadora estadounidense, Jane Hartley.

El jefe de Estado francés se refirió así a las últimas declaraciones de Trump, en las que criticó la laxitud de Alemania en la acogida de refugiados, calificó al "brexit" -la salida británica de la Unión Europea- de "gran cosa" y tildó a la OTAN de "obsoleta".

Para Hollande, la OTAN "no está obsoleta", pues las amenazas a la región del Atlántico Norte siguen vigentes.

En su entrevista a los diarios "The Times" y "Bild", Trump criticó que la OTAN no se ocupe lo suficiente del terrorismo y alertó que los países miembros no pagan lo que deben de pagar a la organización militar.

Desde que Trump fue elegido presidente de Estados Unidos el pasado 8 de noviembre, Hollande se ha mostrado cauto y preocupado sobre el devenir del orden internacional.

Las relaciones entre Washington y Europa se han fundado en "los valores del respeto, el apoyo mutuo en caso de peligro, pero también en la adhesión a la democracia, la defensa de las libertades, la igualdad entre hombres y mujeres y la dignidad del ser humano", recordó el presidente de Francia.

El mandatario añadió que tanto Estados Unidos como Europa también han compartido el derecho de asilo para los que "huyen de persecuciones y conflictos".

"Este principio es además uno de los que ha fundado la nación estadounidense", remarcó.

Hollande también se opuso de la postura hostil de Trump hacia el acuerdo nuclear con Irán.

"Mantenemos que este acuerdo debe ser respetado por todas las partes, especialmente la iraní. Mantenemos también que perdure, porque es una condición para la paz y contra la proliferación" nuclear, concluyó.

En otra intervención hoy mismo el mandatario francés pidió a Estados Unidos de Trump "no tener miedo ni de él mismo ni del mundo".

"La mayor potencia del planeta debe tener la máxima confianza en ella misma, no debe tener miedo. Si lo tiene, ¿cómo va a lograr influir al mundo?", se preguntó Hollande.