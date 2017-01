Puigdemont promete un referéndum "vinculante" para una nueva era en Cataluña en 2017

No ir a la Conferencia de Presidentes, "declaración individual de independencia"

Carles Puigdemont. Imagen: Efe

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha vaticinado este lunes que en 2017 acabará el proceso soberanista para dar inicio a "una nueva era en la historia de Cataluña", la de una Cataluña que será independiente con un referéndum con o sin el permiso del Estado.

Lo ha dicho en la conferencia que ha pronunciado en el Teatre Romea '2017. Un any clau pel futur de Catalunya': "2017 es el año en el que acaba un proceso y empieza una nueva era la historia de Cataluña, una era de una Cataluña rotundamente libre".

"2017 no es aquel año que hay entre el 2016 y el 2018, no será un año corriente, sino que será el año para el que nos hemos estado preparando", ha dicho en alusión a todas las movilizaciones soberanistas que han habido en Cataluña desde la manifestación multitudinaria de Barcelona en la Diada de 2012.

Ha prometido culminar el proceso soberanista con coraje pero sin temeridades y ha defendido que su primer año de mandato, este 2016, ha servido para visualizar que a él y a su Govern nada les hará replantear su apuesta soberanista: "No nos dejaremos sobornar por nada. Nuestro compromiso es absoluto".

Negociará "intensamente" con Rajoy

Puigdemont ha asegurado que buscará negociar "intensamente" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el referéndum de independencia sea acordado, pese a que el Ejecutivo central haya dicho en reiteradas ocasiones que no piensa avalar una votación de estas características.

"Buscaremos muy intensamente el acuerdo. No aceptaremos el primer 'no' ni el segundo. No les podremos fácil que nos digan que no. No basta con monosílabos para denegar el referéndum. Tendrán que argumentar más y mejor", ha zanjado el presidente catalán.

También ha pedido a los ciudadanos que se involucren con el tramo final del proceso soberanista y la celebración del referéndum, ya que ha asegurado que sin su apoyo no podrá culminar la independencia: "No haremos nada sin vuestra autorización", ha afirmado ante el público.

Puigdemont ha expuesto que el éxito del proceso soberanista "no depende de la política, depende de todos", y ha dicho que lo que hará vinculante y efectivo el referéndum no será que sea acordado o no con el Estado, sino que la gente se vuelque en ir a votar para darle legitimidad.

"Son los ciudadanos quienes autorizan los referéndums con su aceptación. Si los ciudadanos participan y se lo hacen suyo, este será un referéndum válido aquí y en todo el mundo", ha concluido en alusión a aquellos partidos que plantean que, sin pacto con el Estado, no hay referéndum que valga.

En plena negociación de los Presupuestos con la CUP, ha evitado valorar las enmiendas fiscales que han presentado este lunes los anticapitalistas, y se ha limitado a asegurar que son "unos buenos presupuestos" que los ciudadanos merecen y Cataluña también.

Su declaración de independencia individual

También ha abordado su ausencia en la Conferencia de Presidentes convocada para este martes, exponiendo que su decisión se tiene que leer como "una declaración individual de independencia", una declaración que ya han hecho muchos ciudadanos de Cataluña, a su juicio.

Puigdemont ha afirmado que esta declaración individual de independencia que ha hecho la gente está acercando Cataluña a la posibilidad de ser un Estado: "¿Seremos independientes? ¿Lo conseguiremos? Si alguien me hace esta pregunta respondo lo siguiente: ya los estamos consiguiendo".