Miguel Urbán aviva la pugna de Anticapitalistas con Errejón en Podemos: "El gran peligro es girar al centro"

Del artículo:



Piensa, como ahora Iglesias, que hace falta estar en el conflicto y en la movilización social "para ensanchar la grieta de oportunidad política que abrió el 15M", que la oposición no sólo se hace desde el Parlamento y que sólo un nuevo ciclo de movilizaciones les permitirá estar en disposición de ganar al PP y al PSOE en 2020.



Lo dije el otro día, no se trata de ir a las manifestaciones a pedir y a conseguir cosas. Se trata de "liarla" para ganar votos dentro de 4 años.



Van a pedir a los suyos que trabajen en una campaña que va a durar 4 años sin pagarles por su trabajo. No quieren arreglar nada ya, quieren amasar descontentos. Para ello, aumentan la conflictividad, asustan a los que quieren invertir, aumenta la desconfianza y el paro y llegamos al 2020 con una crisis auto trabajada.



Empobrecer para ganar y perpetuarse en el poder, lo que hace siempre la izquierda...