Albert Rivera no descarta que Rajoy comparezca ante el Congreso para explicar la 'caja B' del PP

Luis Bárcenas no ha querido revelar la procedencia del dinero

Los indicios hacen creer a Rivera de que se pudiese tratar de mordidas

La comisión de investigación debería contar con el respaldo del PP

Mariano Rajoy y Albert Rivera durante una reunión mantenida en agosto. Imagen: Archivo.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que "todos los indicios" apuntan a que el dinero de la caja B del PP eran "mordidas" que el partido recibía a cambio de conceder contratos públicos a determinadas empresas, y por eso el ex tesorero del PP Luis Bárcenas no ha querido revelar la procedencia de ese dinero.

"El problema es la procedencia del dinero, y en eso Bárcenas nos dio una pista", ha declarado en una entrevista en Onda Cero sobre el interrogatorio que se hizo este lunes al ex tesorero en la Audiencia Nacional, en el marco del juicio por la primera etapa de la trama de corrupción 'Gürtel'.

"Si no lo explicas es porque seguramente no lo puedes explicar, o no quieres explicar de dónde procede; pero todos los indicios conducen a pensar que procede de mordidas", ha señalado Rivera, que ha añadido que ese fue un 'modus operandi' "habitual" de otros partidos en España, como CDC en Cataluña o el PSOE en Andalucía.

En su opinión, esos indicios "ponen en jaque la financiación" del PP, y por eso "hay que investigarla en sede parlamentaria", para analizar "si había caja B", quién sabía de su existencia, quién la controlaba, de dónde procedía el dinero o como se pagaron las campañas electorales, así como determinar las posibles "responsabilidades políticas".

La comisión de investigación que Ciudadanos quiere abrir en el Congreso, y cuya tramitación solicitará en febrero, debería contar con el respaldo del PP, según Rivera, porque "se comprometió" a ello en el pacto de investidura que firmó con C's el pasado agosto.

Por tanto, "si el PSOE la ha pedido, el PP la ha firmado, Ciudadanos la quiere poner en marcha y supongo que Podemos no querrá impedirla", esa comisión "creo que se va a poner en marcha", ha pronosticado.

No descarta que Rajoy comparezca

Sobre la posibilidad de que en esa comisión se pidiese la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el líder de la formación naranja ha dicho que "no hay que descartarlo" puesto que "no deja de ser el presidente del partido".

Una comisión que el partido naranja tiene pensado comenzar antes de los primeros tres meses de legislatura y que de ser así se daría inicio en febrero.

Además, Rivera ha querido dejar claro que esta investigación no será par a"perseguir a nadie" y mucho menos la comisión Rajoy. Como ya se ha reiterado varias veces desde Ciudadanos, Rajoy podría comparecer puesto que es el presidente del PP.