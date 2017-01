Bárcenas dice que no declaraba el dinero de Suiza porque lo tenía "a modo de fondo de pensiones"

En su segunda jornada de declaración ante el tribunal de 'Gürtel'

En su primera declaración exculpó a Rajoy pero insistió en la caja B

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha defendido este martes que nunca declaró el dinero del que disponía en cuentas fuera de España porque quería conservarlo a modo de "fondo de pensiones". Contabilidad extracontable y negativas a la mayor: así es la jerga de Bárcenas.

Durante su segunda jornada de declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama 'Gürtel', el que fuera gerente de la formación, que se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel, ha comenzado a responder al bloque de preguntas relacionado con sus ingresos en el extranjero.

Ha explicado a la fiscal Concepción Sabadell que el dinero que depositó en dos cuentas en Suiza a partir de 1988 procedía de "transacciones con no residentes españoles". Los fondos "no estaban declarados, porque el dinero era de operaciones que realizaba fuera y quería tenerlo fuera y no lo declaraba en España", ha sido su explicación ante las reiteradas preguntas del Ministerio Público sobre su falta de tributación.

Según ha concretado, antes de dirigirse a Suiza, abrió en 1986 una cuenta en Puerto Rico donde depositó los ingresos de operaciones realizadas en Estados Unidos y Puerto Rico.

En cuanto al presunto uso de sociedades pantalla para ocultar estos ingresos, el extesorero del PP ha indicado que, en todo caso, habría de denominar a compañías como la Fundación Sinequanon, "sociedades visillo". "Se veía perfectamente que yo estaba detrás", ha dicho.

Ingresos de 8,5 millones

En su testimonio, Bárcenas ha detallado ingresos por cerca de ocho millones y medio de euros en sus cuentas de Suiza durante el periodo 2003 a 2008.

Según ha explicado, ha terminado de realizar las cuentas en detalle el pasado domingo y no ha aportado antes estos datos porque su ingreso en prisión -entre junio de 2013 y enero de 2015- interrumpió su labor de recopilación.

Así, ha dado una visión "genérica" y "con no mucho nivel de detalle" de estas entradas de dinero que la Fiscalía relaciona con su actividad ilícita vinculada a la red liderada por Francisco Correa.

Ha dicho que parte de sus ingresos procedían de su actividad profesional con Francisco Yáñez, su socio durante cierto tiempo en una actividad relacionada con un aserradero de maderas en Costa Rica.

Yáñez, le efectuaba ingresos en cuenta que durante el citado periodo alcanzaron aproximadamente un millón de euros y, en concreto 928.425,22 euros. Ha detallado otro ingreso de 50.000 euros de la productora Serena Digital y cerca de un millón (942.840 euros) del grupo Centenary.

Tres millones de euros de ese capital depositado en Suiza procedían de su cartera de inversores mientras que de la venta de obras de arte junto al extesorero de Alianza Popular Rosendo Naseiro obtuvo 1.843.500 euros.

También ha reseñado la revolución de 174.000 euros de un préstamo efectuado a Luis Fraga, 200.000 euros procedentes de la venta de una finca de soja en Argentina y otros 730.000 de unas acciones de Endesa de las que también se desprendió. La actividad inmobiliaria le proporcionó 621.515,55 euros, ha agregado.

"Ni en coche ni en avión"

El extesorero también ha dicho que nunca ha viajado a Suiza con dinero "ni en coche ni en avión" y que todas las cantidades que tenía en sus bancos del país helvético las percibió allí por sus operaciones financieras, y no en España.

Durante su interrogatorio, Bárcenas ha defendido que todo el dinero que tuvo en Suiza lo recibió allí, bien mediante transferencia o, en la mayoría de los casos, en ingresos en efectivo, ya que alrededor de 2,5 millones de los ocho que recibió en sus dos cuentas fueron en metálico.

Ese dinero en metálico, ha dicho, lo ingresaba o bien él personalmente después de recibirlo de manos de inversores, o bien lo hacía su "socio" y "amigo" Iván Yáñez, considerado como su testaferro y que se hizo cargo de la gestión de su fortuna en Suiza días después de estallar el caso Gürtel en febrero de 2009.

La fiscal Concepción le ha preguntado en concreto por una operación y ha dicho que en esa ocasión recibió dinero de un alguien, que no ha concretado, en el aeropuerto de Ginebra y dividió la cantidad en dos. Una parte la dejó en su maleta en la taquilla del aeropuerto porque, según ha dicho, la iba a ingresar más tarde en uno de sus dos bancos y la otra la llevó a la otra entidad donde tenía cuentas.

"Había quedado con la persona en cuestión, me entregó los fondos, dejé una parte en el equipaje, me fui a Ginebra en tren y lo ingresé en el banco", ha relatado, y ha añadido que finalmente se fue a esquiar y el domingo por la tarde, antes de volver a Madrid, ingresó la parte que había dejado en el aeropuerto en el mismo banco, ya que su gestor en el otro no estaba disponible.

La fiscal también le ha preguntado si su mujer, Rosalía Iglesias, sabía de estas operaciones y de las cuentas en Suiza, y él la ha desvinculado en todo momento. "Jamás" supo de ello, ha dicho, y si le acompañó a algún banco ella no sabía ni donde estaba, ya que "Suiza no es como una oficina del BBVA. Se entra en coche con garaje, te acompaña un señor muy amable vestido de librea en el ascensor y no tienes ni idea de dónde estás".

Su mujer, ha añadido, se quedaba en una salita, donde le ofrecían "un café o una coca-cola", y él entraba en el despacho para ingresar el dinero. Respecto a si ella y sus hijos sabían que eran autorizados en cuentas en Suiza, ha dicho que no, que él le puso a firmar los documentos pero ellos no se enteraron de qué eran.

"Mi mujer, afortunadamente, en todos los temas relacionados con la economía, me firmaba los documentos", y en ese caso ella "entendía que lo que estaba firmando y yo le ponía a la firma no suponía ningún problema". "¿Aunque estuviera en francés y figurara como lugar de firma Ginebra no le plantearon ningún problema?", le ha preguntado entonces la fiscal, a lo que ha respondido: "Aunque estuviera en francés y pusiese lugar de firma en Ginebra".

El bufete de la Familia Real

Durante su declaración, Bárcenas también ha precisado que utilizó los servicios del bufete Favona para crear una de las Fundaciones que situó como titular de sus cuentas suizas. "El mismo que parte de la Familia Real", ha dicho el que fuera gerente 'popular'.

La mención se ha producido en un momento en el que la fiscal le preguntaba por los motivos que le condujeron a montar la Fundación Sinequanon, que la representante del Ministerio Público ha calificado como 'sociedad pantalla'.

Según informaciones publicadas por el diario.es Favona fue el despacho empleado por los herederos de María Cristina de Borbón Parma, prima del rey Juan Carlos, para ocultar 4,5 millones de euros de herencia a la Hacienda Pública.

Bárcenas ha explicado que su fundación no tenía afán de ocultamiento y ha especificado que, en todo caso, sería "una sociedad visilllo" más que "pantalla" ya que se le veía perfectamente detrás.

Contactó con el despacho Favona, subsidiario del banco Lombard Odier, para facilitar la gestión de los fondos de terceras personas ya que se ocupaba de gestionar una cartera de inversiones de clientes iberoamericanos.

Estas personas tenían dudas a la hora de depositar su dinero en una cuenta personal por lo que el extesorero 'popular' comentó al Lombard Odier la necesidad de crear una sociedad para gestionarlos.

Fue el banco suizo el que le aconsejó que en vez de una sociedad, constituyese una fundación, lo que facilitaría un acceso restringido al dinero que tranquilizaría a los inversores y le puso en contacto con el citado despacho Favona.