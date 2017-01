Maroto dice que Bárcenas es un delincuente sin "ninguna credibilidad" y que el daño causado al PP es "irreparable"

17/01/2017 - 11:11

El vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado este martes que el extesorero del partido Luis Bárcenas es n delincuente que no tiene "ninguna credibilidad" y que el daño que ha causado al PP y a la política es "irreparable".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Maroto, que participaba en un debate en Telecinco, ha justificado la poca credibilidad de Bárcenas porque "ha dicho una cosa y la contraria" y las cosas son "de un color y el contrario en función del día y de su interés personal".

"Bárcenas es un presunto delincuente tratado como tal y que ha estado en la cárcel. Le deseo lo mejor en su defensa, que sea rápida y contundente. Si en vez de presunto delincuente al final son delitos por los que debe pagar una pena de cárcel y devolver el dinero pues que lo haga", ha zanjado.

Maroto --que recibió una querella criminal por parte de Bárcenas tras referirse a el como una persona que le provocaba "asco y repugnancia"-- ha dicho que su opinión hacia el extesorero no ha cambiado ni va a hacerlo, y que cuando se expresó en esos términos trataba de poner voz a lo que pensaba la militancia.

El responsable 'popular' ha manifestado su deseo de que Bárcenas "aclare de dónde sacó tanto dinero que tenía escondido supuestamente en Suiza". "Si no es suyo, como parece, que lo devuelva. Eso desearía como afiliado del PP y como ciudadano", ha apostillado.

EL PARTIDO HA NEGADO QUE HAYA CAJA B Y ÉL LO CREE

Preguntado sobre si existía una contabilidad 'B' en el PP, Maroto ha explicado que la formación lo ha desmentido y ha afirmado que él cree lo que le han dicho sus compañeros. "Los ciudadanos no se creen los testimonios de Bárcenas. Cuando a una persona le escuchas decir una cosa y la contraria, es sospechoso de que las dos cosas no pueden ser", ha añadido.

Por otro lado, el dirigente vasco ha confesado haber "aprendido" a raíz de este que cuando uno se marcha de una empresa el procedimiento que utilizan los informáticos para asegurarse de que pasan a otro empleado el ordenador limpio es regrabar el disco duro 35 veces.

"La primera vez que escuché esto dije: borrar 35 veces, hay alguna saña por evitar encontrar alguna información. Todos los informáticos me han dicho que es el procedimiento habitual, se conecta el ordenador y se borra sólo 35 veces", ha explicado.

Para Maroto, decir que la destrucción de ese disco fue a martillazos "es gravísimo" porque en la sede del partido en Génova "hay trabajadores que son los encargados de hacer esas cosas". "Son tan perfectamente respetables como tu o como yo, y han actuado conforme a los procedimientos que marcan los informáticos", ha manifestado.

En relación a la comisión de investigación parlamentaria para los casos de corrupción anunciada por la oposición, ha avisado de que existen dos enfoques posibles: "conocer lo que ha sucedido y cómo los casos conocidos están siendo juzgados".

"Lo importante es hacer una comisión de la que salgan medidas para que esto no se haga más. El objetivo, el más positivo, no debería ser que ratificara lo que ya sabemos por un juez, sino que plantee medidas para que no pase más. Quiero un sistema que de garantías de que no ocurre y que hay transparencia absoluta", ha remachado.