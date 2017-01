El PSOE esperará al juicio de Gürtel y la comisión de investigación antes de decidir si pide la dimisión de Rajoy

17/01/2017 - 11:48

Hernando dice que ya la pidieron muchas veces y que acaban de reelegirle los ciudadanos, aunque cree que eso no depura la responsabilidad

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, ha afirmado este martes que el PSOE esperará a que pase el juicio de la trama Gürtel y la comisión de investigación sobre la corrupción que promoverán en el Congreso antes de decidir si vuelve a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha recordado que el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba ya pidió la dimisión de Rajoy por la presunta financiación ilegal del PP y que la han pedido muchas veces, pero que ahora los ciudadanos "han decidido poner a Rajoy donde está" y que prefieren ver "cuál es el resultado del juicio y poner en marcha la comisión de investigación".

No obstante, también ha afirmado que "los votos no eximen de responsabilidad" y que el PSOE sigue pensando que la financiación del PP es un "pozo negro" y por eso ha dicho que los socialistas lo que quieren es investigarla en la comisión parlamentaria que han propuesto.

"Me parece que exigir ahora la dimisión del señor Rajoy, que ha sido elegido presidente, por este tema... Vamos a ver lo que dan de sí este juicio y la comisión de investigación", se ha limitado a decir.

Hernando ha valorado la declaración judicial del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el primer juicio por la trama Gürtel afirmando que está buscando un "equilibrio" entre "no hacer demasiado daño a su partido", defenderse de las acusaciones y de la petición de muchos años de prisión y no dar una versión distinta a las que dio anteriormente sobre la presunta 'contabilidad B' del partido.

En su opinión, incluso con "la poca credibilidad" que merece Bárcenas, es necesario "desentrañar" cómo se ha financiado el PP y cree que eso debe hacerse en la comisión de investigación parlamentaria.

No obstante, ha explicado que esa comisión vendrá después de la que también han anunciado para investigar las "las escuchas y las actividades inapropiadas del Ministerio de Interior en relación con Cataluña", una comisión que, a su vez, está pendiente de que el ex titular del Ministerio, Jorge Fernández Díaz, se recupere de sus problemas de salud.