Maroto, sobre Cospedal: "Me enorgullece tener una ministra que dice, de corazón y emocionada, perdón"

17/01/2017 - 11:48

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha dicho este martes que le "enorgullece" tener a una ministra como María Dolores de Cospedal por el papel que ha desempeñado tras conocerse el informe del Consejo de Estado sobre el Yak 42 en el que se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado. A su modo de ver, ha pedido perdón "de corazón y emocionada" a los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en ese accidente.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Decir perdón no hace a nadie malo, sino que lo dignifica, y mucho más después de escuchar a las familias", ha señalado en una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press.

A la pregunta de por qué no pide perdón el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, Maroto ha replicado que él no está seguro de que no lo haya hecho pero que, en todo caso, "la petición de perdón es una cuestión humana que afecta a cada individuo".

Con respecto a si Cospedal debe seguir como secretaria general del partido ahora que es ministra de Defensa, Maroto ha recordado que ese nombramiento le corresponde hacerlo al líder de su partido, Mariano Rajoy, en el próximo Congreso que se va a celebrar los días 10, 11 y 12 de febrero en Madrid. "Él tiene el deber y el derecho de nombrar a las personas de su confianza, lo tiene que anunciar él", ha subrayado.

"La opinión que yo tengo en relación a la compatibilidad depende de la capacidad de las personas. Hay personas como Cospedal, que ha demostrado que se puede ser presidenta de una comunidad y secretaria general, y hay personas que no son capaces de hacer un solo cargo. Yo era diputado autonómico y cuando me nombraron en la dirección general dejé mi escaño", ha agregado.