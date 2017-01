Un 'tuit' del PP de Madrid comparando la cara de Cifuentes y la de Susana Díaz siembra la discordia

Malestar en el Gobierno andaluz por el 'tuit' del PP madrileño

La anécdota ha sido en el marco de la Conferencia de Presidentes

Cristina Cifuentes y Susana Díaz, en la Conferencia de Presidentes. Imagen: EFE

Un tuit del PP de Madrid que compara el gesto sonriente de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con el semblante serio de la de Andalucía, Susana Díaz, en la fotografía de familia de la Conferencia de Presidentes ha provocado malestar en el Gobierno andaluz, que lo ha considerado "intolerable". Arranca una Conferencia de Presidentes marcada por la financiación.

Junto a la fotografía, que también ha sido citada en la cuenta institucional de Cifuentes como presidenta que maneja su equipo (cifupresidenta), puede leerse la comparación: "cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no".

"Es intolerable perder el tiempo en esas tonterías", ha lamentado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, en los pasillos del Senado.

Jiménez Barrios ha hecho hincapié en que lo que debe importar a los representantes de los ciudadanos es resolver sus problemas, no esas "reverendas tonterías", mientras que en el entorno de Cifuentes quitaban importancia al 'tuit' alegando que era una "broma".

En declaraciones a los medios, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha comentado que el tuit lo ha publicado "la gente que lleva las redes" sociales en el PP "sin ningún ánimo ofensivo".

"Simplemente con el ánimo de aportar un toque, un guiño y nada más, y por lo tanto no quiero dar más trascendencia a eso", ha añadido.

Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no 👇🏻 pic.twitter.com/hrdsqoe7am ? PP de Madrid (@ppmadrid) 17 de enero de 2017

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que el tuit del PP regional que compara su gesto sonriente con el semblante serio de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, es "algo anecdótico" que se ha hecho con la intención de "desdramatizar".

Sus versiones

Por su parte, Cifuentes ha asegurado que el tuit es "algo anecdótico" que se ha hecho con la intención de "desdramatizar". "En la vida hay que saber diferenciar entre las cosas que son serias de las que no tienen mayor trascendencia", ha explicado Cifuentes en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado.

Por su parte, Diaz ha quitado trascendencia al hecho. "Yo no estoy para tonterías; cuando vine el 12 de octubre me decían que me reía mucho con Rajoy y hoy que estoy seria ¡Haga lo que haga me coge el toro!", ha quitado importancia la presidenta de la Junta de Andalucía.