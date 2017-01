Aguirre cree que el cambio en el PSOE podría sacar a Podemos de los Ayuntamientos

Madrid, 17 ene (EFE).- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha apuntado que el cambio de liderazgo en el PSOE podría conllevar a su vez un cambio en los consistorios de España que ahora están en manos de Podemos porque el exsecretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, se los "regaló".

Durante su intervención en los Desayunos de Televisión Española, Aguirre ha respondido así al ser preguntada sobre si el cambio en la dirección del PSOE podría llevar a que los socialistas retiraran su apoyo al Gobierno de Manuela Carmena, de Ahora Madrid, y que pudiera haber una moción de censura.

"Lo que ocurra en el Congreso (del PSOE) tendrá importancia para esto", ha admitido Aguirre, antes de apuntar que Pedro Sánchez "regaló" a Podemos los principales Ayuntamientos de España (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, La Coruña o Santiago) "a cambio de que le votaran a él" en el Congreso para convertirse en presidente del país.

Si estos consistorios están en manos de Podemos "porque quiere el PSOE", entonces "posiblemente cuando venga otro líder cambie de opinión", ha aventurado.

Preguntada por su propia posición dentro del PP y sobre si se siente más cercana a FAES, Aguirre ha respondido que ella era patrona de esta Fundación, aunque ya no lo es. "José María Aznar nos ha quitado a todos los que estamos en política, o sea que no estoy en FAES", ha zanjado.

Se ha referido también a las declaraciones del exalcalde y expresidente madrileño y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando hace unos días dijo que el PP ha tenido "miedo" a definirse ideológicamente para no perder votos.

"Eso dijo Ruiz Gallardón haciendo autocrítica de lo que hizo él, es de suponer, porque yo jamás renuncié a mis ideas y obtuve unos resultados electorales no buenos, creo que inmejorables, sin jamás renunciar a las ideas y presentándome como lo que soy: una persona que cree que los principios liberales son los han traído más bienestar, prosperidad y empleo para todos, especialmente para los más desfavorecidos".

Y ha repetido que si Ruiz Gallardón habló en plural -"no sé si utilizó plural mayestático"- cuando hizo autocrítica sobre lo que había hecho el PP para ampliar su espacio electoral, ella ha dicho no compartirlo. "Yo no lo he hecho, desde luego", ha insistido.

También ha opinado que en el próximo Congreso popular nadie va a rivalizar con Rajoy. "Tenemos Rajoy para muchos años", ha asegurado, y más porque 2016 "ha sido extraordinario" para él, que "se ha consolidado no sólo como líder español indubitado, sino casi como líder europeo. No creo que nadie le vaya a disputar el liderazgo".

No cree, además, que María Dolores de Cospedal deba dejar la Secretaría General del partido por el hecho de ser ministra, y ha recordado otros casos en los que se han compatibilizado estos cargos, como los socialistas José Blanco y Alfonso Guerra o el popular Francisco Álvarez Cascos.