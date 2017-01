Cantera dice que no fue "elegante" aconsejar a Sánchez dejar el Congreso y que ahora se presente Patxi López

17/01/2017 - 14:02

La diputada socialista Zaida Cantera considera que no fue "elegante" que algunos socialistas aconsejaran a Pedro Sánchez dejar el escaño antes de la sesión de investidura de Mariano Rajoy y que ahora aspire a liderar el PSOE Patxi López, que hizo justo lo contrario de lo que le aconsejaron a Sánchez.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"A mí no me parece elegante que le digas a un compañero 'no puedes abstenerte porque eres del no y tampoco ir contra la cultura del partido, por tanto tienes que dejar el escaño, no te preocupes que después te apoyamos, pase lo que pase", ha relatado Cantera, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Según ha dicho, a Sánchez le dijeron que marcharse del escaño era "lo más legítimo para posteriormente presentar su candidatura y ahora se presenta alguien que, pese a haber defendido el 'no', se mantuvo en su escaño y se abstuvo en la votación de investidura de Mariano Rajoy.

"Bueno, que sean los militantes los que decidan", ha remachado, aunque ha dejado claro que López tiene toda la legitimidad para presentarse. Cantera ha afirmado que "el sanchismo es de Pedro Sánchez" y su legado está "en manos de los militantes".

La ex comandante, que no es militante del PSOE, ha asegurado que Sánchez no ha descartado volver a presentarse para el puesto. También ha recordado a quienes dicen que su candidatura no sería buena para el partido que la decisión tienen que tomarla los militantes. "Dejemos que esta vez la voz de los militantes no pueda ser quebrada ni cercenada por ningun tipo de aparato orgánico", ha añadido.