Cifuentes cree que armonizar los impuestos sería un "retroceso" para Madrid

Madrid, 17 ene (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha opinado hoy que la armonización fiscal que ha planteado el Gobierno andaluz sería un "retroceso" para la economía madrileña, que asegura que en estos momentos está siendo el "motor" de España.

Así lo ha señalado a los medios en el receso de la sexta Conferencia de Presidentes, poco después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, abogara por implantar un nuevo modelo de financiación autonómica que ponga "un tope máximo y un tope mínimo" en los impuestos cedidos a las autonomías, como el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha defendido una "armonización fiscal en todo el territorio para que no se establezcan competencias desleales".

Cifuentes se ha mostrado dispuesta a hablar de esta cuestión "siempre y cuando eso no se traduzca en una mayor carga y presión sobre los madrileños, que ya están aguantando mucho".

"Supondría un retroceso a la economía madrileña, que está siendo el motor económico de España", ha dicho.

La presidenta madrileña ha pedido diferenciar los debates al sostener que "una cosa es la financiación de los servicios públicos y otra diferente es la política fiscal como instrumento de los Gobiernos para llevar a cabo su propia política económica".

Además, ha resaltado el "derecho" de cada comunidad autónoma de subir, bajar, crear o suprimir impuestos, al tiempo que ha reclamado que "no se merme esta capacidad de autonomía" en materia fiscal.

Sobre la Comunidad de Madrid, ha comentado que es la región con la "fiscalidad más baja", lo que, a su juicio, está provocando resultados "muy buenos" en términos de crecimiento económico (dos décimas por encima de la media nacional) y de creación de empleo (95.000 puestos de trabajo nuevos en el último año).

"Me he comprometido con los madrileños a no subir impuestos", ha añadido.

Cifuentes cree que el actual sistema de financiación autonómica "desincentiva" a comunidades autónomas como Madrid que, según ha dicho, son las "más dinámicas".

En este punto, ha señalado que esta región aporta el 78 % recursos netos a través del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, lo que supone más de 2.300 millones de euros, mientras que la financiación que reciben los madrileños es 215 euros per cápita inferior a la media nacional.

"Si Madrid decidiera subir el tramo cedido en el IRPF, que no lo vamos a hacer, ni un solo euro revertiría en la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

Cifuentes ha destacado que la reunión ha transcurrido en un ambiente "muy bueno, directo y cercano", con el ánimo de "querer "hablar, dialogar y llegar a acuerdos".

Considera que el hecho de que los presidentes de Cataluña, Carles Puigdemont, y del País Vasco, Íñigo Urkullu, hayan decidido ausentarse de la Conferencia es "una pena" porque se está hablando de cuestiones que "interesan a todos".

"Ha sido una oportunidad desaprovechada, perdida", ha apuntado.

Sobre los posibles acuerdos que se alcancen esta tarde, ha indicado que lo importante es "poner fechas y plazos" para emprender "un trabajo serio".