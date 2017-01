A España le interesa el libre movimiento de personas por la Verja tras el Brexit, según Picardo

Una vez se realice el Brexit, España tendrá control absoluto sobre la Verja

Miles de personas cruzan la frontera cada día para trabajar en Gibraltar. Imagen: Reuters.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha subrayado este martes que a España, al igual que al Peñón, le interesa el "libre movimiento" de personas por la Verja una vez que se concrete el Brexit, entre otras cosas por los miles de trabajadores españoles que cruzan cada día para trabajar en Gibraltar.

Debido a su pertenencia a la UE, España no podría en la actualidad cerrar la Verja a discreción -está obligada a respetar la libre circulación de personas aunque puede efectuar controles proporcionales porque Reino Unido no forma parte del espacio sin fronteras Schengen-. Sin embargo, una vez que se consume el Brexit España recuperaría el control sobre la Verja que legalmente le reconoce el Tratado de Utrecht.

A preguntas de los periodistas, Picardo ha hecho referencia a la comparecencia de la primera ministra británica, Theresa May, diciendo que todos los mercados están pendientes de lo que va a decir, aunque es algo que, a su juicio, no le afecta a Gibraltar, que "ya está en un Brexit duro", ya que "tenemos una frontera donde no hay libre movimiento de mercancías", por ejemplo.

"Los temas que hoy pueden ser relevantes a los mercados no son relevantes en el día a día de Gibraltar y los que vivimos y conocemos el Campo de Gibraltar", ha señalado Picardo.

A raíz de la visita del alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) para llegar a acuerdos, el ministro principal de Gibraltar ha afirmado que "2016 ha sido el año perdido del Brexit y estoy determinado que 2017 no sea otro año perdido, que sea un año de progreso real en cuanto a la relación de convivencia con todos los municipios de la zona, e incluso que están más allá de nuestra zona inmediata pero que son de Andalucía colindante con Gibraltar". "Se trata de algo esencial", ha concluido.