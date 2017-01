Rajoy sale optimista de una Conferencia de Presidentes "constructiva" a pesar de las ausencias

Mariano Rajoy. Imagen: Efe

Enlaces relacionados Una Conferencia que mete mano a los bolsillos

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido este martes la primera Conferencia de Presidentes en cuatro años, una reunión que ha calificado de constructiva "para abordar el día a día" y en la que se ha evidenciado que la mayoría de los problemas de las comunidades y de las ciudades autónomas son compartidos por el Gobierno. La ausencia de los presidentes catalán y vasco ha marcado el encuentro.

Rajoy ha agradecido, en una rueda de prensa tras finalizar el encuentro, el trabajo y la disposición a los acuerdos de los presidentes. Ha garantizado a los asistentes que el Gobierno se va a tomar en serio el funcionamiento de esta Conferencia porque puede ser muy útil para abordar los problemas de los ciudadanos. "Esta Conferencia es para construir, y, de hecho, la reunión de hoy ha sido muy constructiva", ha recalcado Rajoy.

Sobre las ausencias de Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu, Rajoy se ha mostrado convencido de que se impondrá el sentido común y ha expresado su sorpresa por que haya alguien que no acuda a una reunión que le atañe en asuntos tan relevantes como la financiación. El presidente del Gobierno ha avisado a Puigdemont de que seguirá adelante con el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica aunque la Generalitat catalana no participe.

No obstante, asegura que no le cabe en la cabeza que no lo vayan a hacer. Rajoy ha precisado que se reunirá "sin ningún problema" con el presidente de la Generalitat, como le ha pedido éste, pero ha advertido de que una cosa es que hablen y otra que vaya a haber cosas diferentes para cada CCAA: "yo puedo hablar con quien quiera hablar conmigo, pero hay foros en los que hay que estar".

Algunos de los avances

El presidente Rajoy y los presidentes de las comunidades autónomas han acordado celebrar un debate monográfico sobre violencia de género en la comisión de las CCAA para luchar de forma "contundente" contra esta lacra así como impulsar un plan coordinado de ayuda de emergencia a los refugiados.

La VI Conferencia de Presidentes Autonómicos concluía sus trabajos tras más de seis horas y media de reunión distribuidas en dos sesiones celebradas en el Salón de Pasos Perdidos del Senado bajo presidencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Durante la mañana, el cónclave se ha prolongado durante cuatro horas y media, desde las 09:45 hasta las 14:30 de la tarde.

Tras un receso para un almuerzo frío servido en la biblioteca de la Cámara alta, la cumbre se ha reanudado a las 16:00 y ha terminado poco después de las 18:00, según han informado fuentes de Presidencia del Gobierno.

Han participado en esta Conferencia los 15 presidentes de todas las comunidades autónomas salvo Cataluña y el País Vasco, y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Concluida la cita territorial, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a informar en rueda de prensa de los acuerdos alcanzados e inmediatamente después lo hará el resto de participantes en comparecencias simultáneas ante la prensa.