Jammeh declara el estado de emergencia en Gambia antes de la investidura de Barrow

Dakar, 17 ene (EFE).- El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, declaró hoy el estado de emergencia por un período de tres meses en el país a tan solo 48 horas de la investidura del opositor Adama Barrow, vencedor en las elecciones presidenciales de diciembre, informaron a Efe fuentes de su partido.

Ante la negativa de Jammeh de aceptar su derrota electoral y ceder el poder al presidente electo, varios países de África Occidental, entre los que se encuentra Nigeria, han acordado el envío de una fuerza militar a Gambia para que el mandatario respete el resultado electoral.

Fuentes del Gobierno nigeriano aseguraron hoy a Efe que esta intervención militar regional podría comenzar "en cualquier momento".

En diciembre, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ya advirtió de que enviaría tropas para "para restablecer la voluntad del pueblo" si Jammeh continuaba negándose a ceder el poder.

Entonces, el mandatario consideró esta decisión regional una "declaración de guerra" y un "insulto" a la Constitución gambiana.

Por su parte, el portavoz de la coalición opositora liderada por Barrow, Halifa Sallah, aseguró a Efe que la decisión de decretar el estado de emergencia es un intento de impedir la investidura del nuevo presidente prevista para el jueves.

"El estado de emergencia no tiene sentido puesto que no hay disturbios en Gambia, donde la población ha cumplido con las consignas de la oposición, que ha invitando a la calma y la tranquilidad y no a responder a ninguna provocación", dijo Sallah.

Ayer, en un mensaje dirigido a los gambianos desde Dakar, donde se ha refugiado momentáneamente por razones de seguridad, Adama Barrow aseguró que prestará juramento el 19 de enero en suelo gambiano, conforme a la Constitución y las leyes del país.

Preguntado por si el estado de emergencia -que entra en vigor a partir de hoy- impedirá la investidura de Barrow, el portavoz de la coalición opositora aseguró que ese grupo se va a reunir en las próximas horas para analizar la situación y tomar las medidas oportunas.

Tras aceptar su derrota en los comicios el pasado 2 de diciembre, Jammeh dio marcha atrás para impugnar los resultados ante supuestos fallos en el recuento de los votos.

Desde entonces, la Unión Africana, la ONU y la comunidad internacional han pedido a Jammeh, en el poder desde hace 22 años, que se retire y acepte el veredicto de las urnas que refleja la voluntad del pueblo gambiano.

Además, el mandatario gambiano cuenta cada vez con menos apoyos dentro de su propio Gobierno, especialmente después de que hoy tres de sus ministros hayan presentado su dimisión tras pedirle que ceda el poder.