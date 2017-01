García-Page da por hecho que habrá más de dos candidatos a primarias del PSOE

Madrid, 17 ene (EFE).- El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado hoy que, según la información que tiene, da por hecho que "desde luego habrá más dos candidatos" a las primarias del PSOE.

A preguntas de los periodistas tras la Conferencia de Presidentes en el Senado, el presidente autonómico ha dicho que respeta "a todos los compañeros que quieran dar el paso" y, con ello, ha planteado que "casi sería tan malo para España y para el PSOE que nadie quisiera ser candidato como un exceso de banquillo".

Sobre Patxi López, que presentó su candidatura la pasada semana, ha apuntado que le conoce desde "hace muchos años" y, por tanto, tiene todo su "respeto".

Así, ha afirmado que no va "a hacer un planteamiento sobre el perfil de nadie hasta que no se abra el debate", aunque ha planteado que "habrá que ver" si lo que cada uno piensa a título personal "no se corresponde con el papel que los militantes quieren que tengan los dirigentes".

"Teniendo en cuenta el maltrato que hemos recibido los dirigentes territoriales aquí en Madrid por el hecho de serlo, no ha estado bien visto eso de ganar elecciones en el PSOE y, por tanto, hay que medirlo", ha reflexionado.