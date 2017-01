Diputados críticos del PSOE se mantienen fieles a Pedro Sánchez pese a la irrupción de Patxi López

18/01/2017 - 19:55

Un grupo de diputados socialistas críticos con la gestora, entre ellos buena parte de los parlamentarios del PSOE que fueron sancionados por votar en contra la investidura de Mariano Rajoy, se mantiene fieles a Pedro Sánchez pese a la irrupción del exlehendakari Patxi López en la carrera por el liderazgo del partido.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Un grupo de diputados socialistas críticos con la gestora, entre ellos buena parte de los parlamentarios del PSOE que fueron sancionados por votar en contra la investidura de Mariano Rajoy, se mantiene fieles a Pedro Sánchez pese a la irrupción del exlehendakari Patxi López en la carrera por el liderazgo del partido.

Aunque algunos secretarios regionales han abandonado al que fuera candidato del PSOE en las dos últimas elecciones generales para apostar por Patxi López, como la balear Francina Armengol y el castellanoleonés Luis Tudanca, estos diputados se reafirman en su respaldo a Pedro Sánchez.

En esa línea se vienen manifestando varios de los diputados del 'No a Rajoy' como el vasco Odón Elorza, la palentina Mariluz Martínez Seijo, la gallega Rocío de Frutos y la balear Sofía Hernanz. Algunos de ellos están protagonizando actos en sedes locales del partido cuestionando la decisión de la gestora de demorar las primarias hasta mayo y el congreso del PSOE hasta junio.

De Frutos, convencida de que Sánchez dará el paso y lanzará su candidatura en los próximos días, se mantiene fiel al exsecretario general "por lealtad" y porque considera que, como él avisó, la abstención el PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, "está saliendo cara" al partido.

LÓPEZ DEL APARATO, SÁNCHEZ DE LA BASE

Según ha explicado a Europa Press, Sánchez debe dar la batalla "porque los militantes lo quieren" y, pese a que muestra su respeto por Patxi López, recuerda que aunque ahora reniegue de la abstención en su momento apretó ese botón. La diputada gallega sostiene que al exlehendakari las bases le asocian con el aparato y que por eso no tiene porqué restar apoyos a Sánchez entre los afiliados.

También el exdiputado José Antonio Pérez Tapias, que fue adversario de Pedro Sánchez en las primarias de 2014 y que respaldó desde fuera del Congreso el 'no a Rajoy', considera que Patxi López es "un candidato bastante previsible" que "procede de la estructura del partido", por lo que "no es fácil que represente una alternativa". "No se distancia tanto de Susana Díaz", ha llegado a comentar el exportavoz de Izquierda Socialistas en una entrevista en Euskal Telebista.

Cerca de este grupo 'sanchista' está también la comandante retirada Zaida Cantera, otra de las diputadas del 'no a Rajoy', aunque en su caso todavía no es militante del PSOE ya que su solicitud de afiliación aún no ha sido avalada por el partido.

El valenciano José Luis Ábalos, que no rompió la disciplina de grupo aunque dejó clara su posición cuando a finales de diciembre presentó un manifiesto animando a Pedro Sánchez a presentarse, acaba de criticar a los dirigentes del PSOE que ahora le piden echarse a un lado: "No pueden admitirse opiniones contrarias a la posibilidad de aspirar a ser candidato previo al sufragio --ha escrito en el diario 'El Español'--. No se puede forzar la exclusión de ningún aspirante".

Por su parte, la aragonesa Susana Sumelzo ha preferido de momento situarse al margen y sólo ha avanzado en las redes sociales que estará "siempre" con el PSOE que "renueve su discurso desde posiciones de izquierda, que dé voz a la militancia y que sea la alternativa al PP".

DIPUTADO DEL PSIB SECUNDA A ARMENGOL

Por su parte, el diputado balear del PSOE Pere Joan Pons, muy próximo a Francina Armengol, de quien fue jefe de gabinete, ha seguido el giro de su secretaria general, de quien destaca, en declaraciones a Europa Press, su lealtad con Pedro Sánchez.

"Armengol es una persona que va de frente, no se esconde ni usa medias verdades --sostiene--. Su posición es clara y leal con Pedro Sánchez, a quien ha expresado su opinión en primera persona".

En el caso de los diputados del PSC que votaron en contra de la investidura de Rajoy, de momento la orden es mantenerse neutrales y no interferir en la competición por el liderazgo del PSOE.