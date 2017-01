Pedro Sánchez inicia la próxima semana una ruta por toda España para "escuchar a los militantes"

Díaz no se atreve a salir de casa.



Por si la pasa lo mismo que a Soraya Rodríguez y su imagen, ya de por sí dañada, quedaría más dañada y la invalidaría para presentarse a las primarias.



Me da en la nariz, no sé por qué, que los votantes del PSOE no están muy contentos con la traición encabezada por Susana Díaz.